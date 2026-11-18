Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την τροποποίηση του άρθρου 85Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, από την εφαρμογή της νομοθεσίας, το τελευταίο τρίμηνο του 2017, μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 εκδόθηκαν συνολικά 4.621 διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία.

Το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί ανέρχεται σε €6,91 εκατ., ενώ οι οφειλές διαμορφώνονται σε €73,02 εκατ. Η εικόνα αυτή αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά εάν εγκριθεί από τη Βουλή η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει περιορισμό του πληρωτέου ποσού μέχρι το διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνολικές οφειλές θα μειωθούν στα €8,65 εκατ.

Η προτεινόμενη αλλαγή επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της συσσώρευσης υπέρογκων οφειλών, οι οποίες προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των διοικητικών προστίμων και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω καθυστέρησης πληρωμής.





Έκπτωση στο 77% των πληρωμών

Τα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτυπώνουν και τον τρόπο με τον οποίο εξοφλούνται τα πρόστιμα. Από τις 4.621 διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, οι 3.551 πληρώθηκαν με έκπτωση 30%, δηλαδή εντός της προβλεπόμενης περιόδου που παρέχει τη συγκεκριμένη διευκόλυνση. Πρόκειται για το 77% του συνόλου των διοικητικών πράξεων.

Το ποσό που εισπράχθηκε από αυτές τις πληρωμές ανήλθε σε €5,99 εκατ.

Άλλες 135 διοικητικές πράξεις εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση της περιόδου έκπτωσης, με καταβολή του αρχικού προστίμου και των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Από αυτές, σε 12 περιπτώσεις η επιβάρυνση ξεπέρασε το διπλάσιο του αρχικού ποσού. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες κατέβαλαν συνολικά €53.300.

Επιπλέον, για 147 διοικητικές πράξεις καταβλήθηκε μόνο το αρχικό ποσό του προστίμου, χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξακολουθούν να διεκδικούν για αυτές τις περιπτώσεις €2,88 εκατ. με βάση το ισχύον πλαίσιο. Με τη νέα προτεινόμενη ρύθμιση, το ποσό αυτό θα περιοριζόταν στις €680.550.





Πρόστιμα που διογκώνονται με τον χρόνο

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό. Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 υπήρχαν 758 διοικητικές πράξεις για τις οποίες δεν έγινε οποιαδήποτε πληρωμή.

Οι οφειλές για αυτές τις περιπτώσεις ανέρχονται σε €70,14 εκατ. με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ενώ με την προτεινόμενη αλλαγή θα περιορίζονταν στα €7,97 εκατ.

Η διαφορά σχετίζεται με τον μηχανισμό των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Με το ισχύον καθεστώς, μετά την παρέλευση της περιόδου των 30 ημερών που παρέχει έκπτωση, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης πληρωμής. Η συσσώρευση αυτών των επιβαρύνσεων μπορεί να οδηγήσει σε ποσά πολλαπλάσια του αρχικού προστίμου.

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να θέσει ένα ανώτατο όριο στην τελική οφειλή, ώστε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο παραβάτης να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού προστίμου.





Μικρές επιχειρήσεις οι περισσότεροι οφειλέτες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των εργοδοτών που εξακολουθούν να έχουν εκκρεμείς οφειλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, 904 διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοτελώς εργαζομένους, εργοδότες-εταιρείες και εργοδότες φυσικά πρόσωπα αντιστοιχούν σε 706 οφειλέτες.

Από αυτούς, οι 595 είναι εργοδότες-εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα και οι 111 αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι 314 από τους 706 οφειλέτες δεν εργοδοτούσαν ή δεν απασχολούσαν εργαζομένους τον Σεπτέμβριο του 2026.

Από τους 392 οφειλέτες που εξακολουθούσαν να έχουν ενεργή εργοδότηση, οι 270 απασχολούσαν μέχρι δέκα εργαζομένους και είχαν συνολικές οφειλές €19,34 εκατ.

Άλλοι 106 εργοδότες απασχολούσαν από 11 έως 50 εργαζομένους, με οφειλές €6,84 εκατ., ενώ 16 εργοδότες με περισσότερους από 50 εργαζομένους όφειλαν €2,78 εκατ.

Η συνολική οφειλή των 392 εργοδοτών με ενεργή εργοδότηση ανερχόταν σε €28,95 εκατ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργοδοτών με ενεργή δραστηριότητα που έχουν εκκρεμή πρόστιμα είναι μικρές επιχειρήσεις, με προσωπικό έως δέκα άτομα.





Μια άλλη διάσταση του προβλήματος αφορά τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε εργοδότες με εκκρεμή διοικητικά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 6.913 εργαζόμενοι σε εργοδότες-εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που οφείλουν διοικητικά πρόστιμα.

Από αυτούς, οι 1.896 απασχολούνταν στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικότερα στην οικοδομική βιομηχανία. Οι υπόλοιποι εργάζονταν σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Το στοιχείο αυτό προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της αδήλωτης εργασίας, καθώς αναδεικνύει ότι οι εκκρεμείς οφειλές δεν αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό ή οικονομική δραστηριότητα, αλλά και εργοδότες που εξακολουθούν να απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους.

Προσφυγές στη Δικαιοσύνη

Το ενημερωτικό σημείωμα καταγράφει, παράλληλα, τις δικαστικές προσφυγές που έχουν καταχωριστεί από οφειλέτες οι οποίοι αμφισβητούν τις αποφάσεις επιβολής προστίμων.

Συγκεκριμένα, 41 περιπτώσεις αφορούν προσφυγές κατά αποφάσεων της Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας. Επιπρόσθετα, 29 οφειλέτες έχουν προσφύγει κατά αποφάσεων του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, με τις προσφυγές να ανέρχονται συνολικά σε 32.

Το Υπουργείο σημειώνει, τέλος, ότι 11 διοικητικές πράξεις για τις οποίες δεν είχε καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό ακυρώθηκαν έπειτα από αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης είχε ζητηθεί και η υποβολή ονομαστικού καταλόγου των εταιρειών που εξακολουθούν να οφείλουν διοικητικά πρόστιμα. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζουν ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή του συγκεκριμένου καταλόγου.