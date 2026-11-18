Αυτή την πραγματικότητα καλείται να διαχειριστεί το νέο νομοσχέδιο για την αγωγή και εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία ή/και ανάγκες πρόσθετης υποστήριξης, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής από την υπουργό Αθηνά Μιχαηλίδου. Η κυβερνητική πρόταση επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο αξιολόγησης και υποστήριξης των παιδιών, να ενισχύσει τη συμμετοχή των γονέων στις αποφάσεις και να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής στήριξης μέσα στη γενική τάξη.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργείου, τα παιδιά που καταγράφονται στη Δημοτική Εκπαίδευση σε σχέση με την παροχή σχολικών βοηθών και συνοδών αυξήθηκαν από 1.418 το 2016–2017 σε 2.719 το 2025–2026. Αντίστοιχα, στη Μέση Εκπαίδευση, ο αριθμός αυξήθηκε από 455 σε 772 παιδιά.

Την ίδια περίοδο αυξήθηκε και ο αριθμός των σχολικών βοηθών και συνοδών. Στη Δημοτική Εκπαίδευση από 536 ανήλθαν σε 1.407 και στη Μέση από 224 σε 420.

Για τη φετινή σχολική χρονιά, 2026–2027, τα στοιχεία του Υπουργείου καταγράφουν 1.645 ειδικούς εκπαιδευτικούς, 1.501 σχολικούς βοηθούς και συνοδούς στη Δημοτική και 452 στη Μέση Εκπαίδευση. Επιπλέον, 517 εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης απασχολούνται σε προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις δαπάνες. Εξαιρουμένων των μισθών, οι δαπάνες ειδικής εκπαίδευσης ανήλθαν σε €20.7 εκατ. το 2025, αυξάνονται στα €28 εκατ. το 2026 και προβλέπεται να φτάσουν τα €36.2 εκατ. το 2027. Πρόκειται για αύξηση περίπου 75% μέσα σε δύο χρόνια.

Η υπουργός ανέφερε ότι η συνολική ετήσια δαπάνη, περιλαμβανομένου του προσωπικού, φτάνει περίπου τα €143 εκατ., τονίζοντας πως το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά η σωστή κατανομή των χρημάτων, ώστε να υπάρχει πραγματικό αποτέλεσμα για τα παιδιά.

Τι αλλάζει

Η κ. Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι, έπειτα από 27 χρόνια, η αλλαγή της νομοθεσίας είναι επιβεβλημένη, καθώς το υφιστάμενο σύστημα περιλαμβάνει διαδικασίες που ταλαιπωρούν παιδιά και οικογένειες. Όπως ανέφερε, το 98% των παιδιών με αναπηρία φοιτά ήδη στη γενική εκπαίδευση και μόλις το 2% στα ειδικά σχολεία. Στόχος, επομένως, δεν είναι μόνο η φοίτηση στο γενικό σχολείο, αλλά η ουσιαστική συμμετοχή κάθε παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις οποίες καταλήγουν τα αιτήματα για αξιολόγηση και υποστήριξη των παιδιών. Προβλέπονται αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, υποχρέωση αιτιολόγησης των αποφάσεων και δεσμευτικός χαρακτήρας ως προς την εφαρμογή τους. Εισάγεται επίσης επαναξιολόγηση μετά το πρώτο έτος φοίτησης και ακολούθως ανά τριετία.

Η υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα των καθυστερήσεων, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται εγκαίρως, ώστε τα παιδιά να μη φτάνουν στον Σεπτέμβριο χωρίς να έχει καθοριστεί η υποστήριξη που χρειάζονται.

Περισσότερος λόγος στους γονείς

Σημαντική διαφοροποίηση επιχειρείται και στον ρόλο των γονέων. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες των επαρχιακών επιτροπών και στις πολυθεματικές συναντήσεις αξιολόγησης, καθώς και πρόσβαση στα πρακτικά με δικαίωμα λήψης αντιγράφου.

Παράλληλα, προβλέπεται η συναίνεσή τους για την πρώτη τοποθέτηση του παιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο δημόσιου σχολείου. Θεσμοθετείται, επίσης, το δικαίωμα των ίδιων των παιδιών να ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησης και να εκφράζουν την άποψή τους κατά την υποβολή γραπτών παραστάσεων.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η συμμετοχή εκπροσώπου της ΚΥΣΟΑ στις επιτροπές που εξετάζουν ενστάσεις γονέων.

Στήριξη στην τάξη

Μία από τις βασικότερες πρόνοιες είναι η θεσμοθέτηση Προγράμματος Ενισχυμένης Υποστήριξης, μέσω του οποίου επιχειρείται η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας στα παιδιά μέσα στη γενική τάξη, με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη υποχρεωτική και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας και των εξεταστικών δοκιμίων και δημιουργία τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Αλλαγές προωθούνται και στα απολυτήρια, καθώς προβλέπεται η χορήγηση απολυτηρίου ή ενδεικτικού σε όλα τα παιδιά με αναπηρία ή ανάγκες πρόσθετης υποστήριξης που φοιτούν στη γενική εκπαίδευση, με αναλυτική αναφορά στα μαθήματα και τη βαρύτητά τους στο ενδεικτικό.

Τα ειδικά σχολεία δεν καταργούνται, αλλά διατηρούνται με ενισχυμένο υποστηρικτικό ρόλο, ενώ προβλέπεται αναβάθμιση της επιμόρφωσης και των όρων εργοδότησης των σχολικών βοηθών και συνοδών.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο είναι ανοικτό σε εισηγήσεις και αλλαγές στο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση πρέπει να γίνει σταδιακά. Η συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.