Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Ονησιφόρου, σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες τοποθέτησης νέου ασφαλτικού σκυροδέματος στην οδό Μάνης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης του οδοστρώματος.

Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες φρεζαρίσματος στις οδούς Βυζαντίου, Σόλωνος Μιχαηλίδη και Μιχαήλ Καραολή.

Όπως αναφέρεται, αύριο αναμένεται να ακολουθήσει η νέα ασφαλτόστρωση των συγκεκριμένων δρόμων.

Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων συνεχίζεται και στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντη, όπου την Παρασκευή αρχίζουν οι εργασίες αφαίρεσης του υφιστάμενου οδοστρώματος, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια η διαδικασία ανακατασκευής και ασφαλτόστρωσης.

Ο δημαρχεύων Πάφου υπογραμμίζει ότι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρούν με υπευθυνότητα και συνεργασία, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες στο οδικό δίκτυο παραμένουν αυξημένες και ότι υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει.

Τονίζει, ωστόσο, ότι με σωστό προγραμματισμό, συνέπεια και καθημερινή προσπάθεια, ο Δήμος συνεχίζει να παρεμβαίνει στις γειτονιές και να αντιμετωπίζει σταδιακά τα προβλήματα που καταγράφονται.

Το μήνυμα της δημοτικής αρχής είναι ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με επίκεντρο τα έργα και όχι τις εξαγγελίες, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου οδικού δικτύου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάφου.