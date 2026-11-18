Με την ανανέωση επιβεβαιώνεται η συνεργασία των δύο οργανισμών σε θέματα χημικής και μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, το πρωτόκολλο ανανεώθηκε την Τετάρτη, ως συνέχεια της επιτυχημένης επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας των δύο οργανισμών. Αυτή βασίζεται στο κοινό επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον τους για την ασφάλεια των τροφίμων και στη συμμετοχή τους στα δίκτυα των Εστιακών Σημείων και των Δικτύων Συντονισμένης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βασικοί στόχοι της ανανέωσης είναι η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, η ενίσχυση της συνεργασίας στην αξιολόγηση και την επικοινωνία της επικινδυνότητας στα τρόφιμα, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των δύο οργανισμών. Σκοπός είναι η προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ