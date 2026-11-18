Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ αποτελούνταν επίσης από τον βουλευτή Πάφου Βαλεντίνο Φακοντή και στελέχη της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Πάφου. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς επαφών του κόμματος με οργανισμούς και φορείς της επαρχίας Πάφου, με στόχο την ενημέρωση για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και την ανταλλαγή απόψεων για τις αναπτυξιακές τους προοπτικές.

Κατά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τις προκλήσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για την πορεία υλοποίησης και τον προγραμματισμό σημαντικών έργων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν έργα στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, μεταξύ των οποίων ο αυτοκινητόδρομος Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, η επέκταση και αναβάθμιση του λιμανιού στο Λατσί και η δημιουργία νέου Νοσοκομείου στην περιοχή.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και για τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες που προωθούνται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής.

Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τον Δήμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προώθησης υποδομών και έργων που θεωρούνται καθοριστικά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον που επέδειξε για τα ζητήματα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.