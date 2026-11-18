Η τεχνολογία πρέπει να ενισχύει την ιατρική κρίση και όχι να την αντικαθιστά, ενώ η καινοτομία έχει πραγματική αξία όταν προσφέρει αποδεδειγμένο κλινικό όφελος στον ασθενή. Αυτό ήταν το μήνυμα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) στο 34ο Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, όπου παρουσιάστηκαν επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, καθώς και θεσμικές προτεραιότητες για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος άσκησης της Ιατρικής.
Η Ορθοπαιδική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι προϋποθέσεις που θέτει ο ΠΙΣ
Το μήνυμα μεταφέρθηκε στο 34ο Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, όπου συζητήθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι προτεραιότητες για την άσκηση της Ιατρικής.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΠΙΣ, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής, στη Λευκωσία. Διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ), με κεντρικό θέμα «Ορθοπαιδική σήμερα – Με το βλέμμα στο μέλλον».
Τον χαιρετισμό του προέδρου του ΠΙΣ, Δρ. Πέτρου Αγαθαγγέλου, μετέφερε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, η ρομποτική, η χειρουργική με υποβοήθηση υπολογιστικών συστημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η εξατομίκευση των θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Στο συνέδριο τονίστηκε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, να συνοδεύεται από κατάλληλη εκπαίδευση των ιατρών και να διασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών.
«Η τεχνολογία οφείλει να ενισχύει την ιατρική κρίση, όχι να την υποκαθιστά. Και η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για τον ασθενή», επισήμανε ο κ. Γεωργίου.
Ο ΠΙΣ παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες και τις θεσμικές παρεμβάσεις του για την ενίσχυση του ρόλου των ιατρών στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, την προάσπιση της επιστημονικής ανεξαρτησίας και την προστασία της επαγγελματικής αξιοπρέπειάς τους.
Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας με την Πολιτεία, η πρωτοβουλία για προώθηση διεθνούς Σύμβασης Προστασίας του Ιατρικού Επαγγέλματος, η αναβάθμιση της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση θεσμικών και διοικητικών προκλήσεων που επηρεάζουν την καθημερινή ιατρική πράξη.
Έγινε ακόμη αναφορά στη συνεργασία του ΠΙΣ με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για την προετοιμασία του 2ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νομικής και Ιατρικής, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027.
Ο ΠΙΣ υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση της ιατρικής πράξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες παροχής φροντίδας, τις διαθέσιμες υποδομές, τη στελέχωση και τις διοικητικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε απαιτητικές χειρουργικές ειδικότητες όπως η Ορθοπαιδική.
Το φετινό συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Δρ. Νίκου Μαρουδιά, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του στην ιατρική κοινότητα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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