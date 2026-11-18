Μάλιστα ο κ. Λογγίνος επικαλέστηκε τον κανονισμό 12 της νομοθεσίας 533/2012 για τον περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ο οποίος υποχρεώνει τους συντηρητές ανελκυστήρων να ανταποκρίνονται «άμεσα στην περίπτωση λήψης κλήσης από πρόσωπο που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε ανελκυστήρα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά και, προσέρχεται στον επηρεαζόμενο ανελκυστήρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τη μία ώρα από τη στιγμή απόκρισης της κλήσης και φροντίζει για τον απεγκλωβισμό του εγκλωβισμένου».

Από πού προκύπτει το πρόβλημα;

Το πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται στις περιπτώσεις όπου εγκλωβισμένοι καλούν το 112 για τον απεγκλωβισμό τους, ενώ με βάση το νόμο θα έπρεπε να ενημερώνονται και να ανταποκρίνονται οι εταιρείες συντήρησης των ανελκυστήρων. Η Πυροσβεστική ως Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί στην κλήση, όπως και κάνει, δημιουργώντας αυτή την συμφόρηση στην Υπηρεσία.

Όπως πληροφορείται ο «Π» από αρμόδιους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - στο οποίο εμπίπτουν και οι ανελκυστήρες - υπάρχουν τριών ειδών απεγκλωβισμοί:

Ρουτίνας, την οποία διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου ο συντηρητής Έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα γυναίκα που γεννάει, στο περιστατικό ανταποκρίνεται και η ΠΥ Εγκλωβισμός του συντηρητή μεταξύ θαλάμου και φρεατίου, όπου και πάλι ανταποκρίνεται η ΠΥ.

Ο «Π» επικοινώνησε με δύο εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και αρμόδιοι μας εξήγησαν πως, αφού η νομοθεσία ισχύει από το 2013, οι εταιρείες ήδη ανταποκρίνονται σε αυτά τα περιστατικά. Οι δυσκολίες προκύπτουν σε πρακτικό επίπεδο, καθώς μικρότερες εταιρείες δεν έχουν μεγάλο δίκτυο τεχνικών που να καλύπτει την κάθε πόλη ξεχωριστά ή ακόμα και αν έχουν, η μετακίνηση τους στο σημείο της κλήσης συνοδεύεται από μία καθυστέρηση λόγω κίνησης ή απόστασης. Η ΠΥ αντίθετα, έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο άμεσα όπου χρειαστεί. Επίσης, οι εταιρείες εξήγησαν πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό για τους απεγκλωβισμούς, αλλά μεθοδολογία και οι τεχνικοί έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. Πρόσθεσαν επίσης πως οι πλείστες κλήσεις είναι ρουτίνας και δεν χρειάζεται η επέμβαση της ΠΥ, απλά φτάνει πρώτη στο σημείο για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω.

Ο κ. Λογγίνος από πλευράς του, στις δηλώσεις του στον Alpha δήλωσε πως μετά από κάθε απεγκλωβισμό, ο ανελκυστήρας πρέπει να σφραγίζεται και να προστίθεται σήμανση «εκτός λειτουργίας», κάτι που μόνο οι συντηρητές μπορούν να κάνουν. Παράλληλα έθεσε το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών όταν καλούν τις εταιρείες, αιτιολογώντας έτσι τις συνεχείς κλήσεις στην Υπηρεσία του. Από πλευράς τους οι εταιρείες που μίλησαν στον «Π» δήλωσαν πως η όποια χρέωση επαφίεται στην κάθε εταιρεία.

Αυτό που πληροφορείται ο «Π» είναι πως γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών έτσι ώστε αν κλειστούν σε ανελκυστήρα, να ξέρουν ποιον θα καλέσουν.