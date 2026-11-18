Η Ρωσία και η Κίνα έχουν φτάσει σε νέο επίπεδο στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας, δήλωσε σήμερα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia ο Ντμίτρι Σουγκάγεφ, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας.

Ο Σουγκάγεφ ανέφερε ότι το ευρύ πρόγραμμα συνεργασίας των δύο χωρών περιλαμβάνει την κατασκευή αεροσκαφών και κινητήρων, το διάστημα, την αντιαεροπορική άμυνα και τον ναυτικό τομέα.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αντάλλαξαν σήμερα χειραψία σε δεξίωση με την ευκαιρία της συνόδου του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα. Ήταν η πρώτη συνάντησή τους μετά τη συνάντηση του Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, κατά τη σύνοδο κορυφής του APEC οι δύο Πρόεδροι αναμένεται να έχουν ανεπίσημες συνομιλίες, αντί για επίσημη διμερή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ