Τις συμμετοχές που ξεχώρισαν στη μεγάλη Καρναβαλίστικη παρέλαση του 2026 βράβευσε ο Δήμος Λεμεσού, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης.
Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026: Βραβεύτηκαν οι συμμετοχές που ξεχώρισαν στη μεγάλη παρέλαση
Φωτογραφία Αρχείου/ ΚΥΠΕ
Ο Δήμος Λεμεσού απένειμε τα βραβεία σε εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο και τίμησε τους χορηγούς του καρναβαλιού. Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκαν τα βραβεία της φετινής παρέλασης και τιμήθηκαν οι χορηγοί του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, για τη στήριξη και τη συμβολή τους στη διατήρηση και ανάπτυξη του πολιτιστικού θεσμού της πόλης.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου, ως ελάχιστη τιμή για τη διαχρονική προσφορά του στο Λεμεσιανό Καρναβάλι. Στην οικογένειά του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.
Ο Δήμος Λεμεσού συγχαίρει τους βραβευθέντες και ευχαριστεί όσους συμβάλλουν ώστε να παραμένει ζωντανή η καρναβαλίστικη παράδοση της πόλης. Υπενθυμίζει επίσης ότι από τις 17 Νοεμβρίου έχουν αρχίσει οι δηλώσεις συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2027.
Βραβεία Καρναβαλιού 2026
Χορογραφία — €2.000 συνολικά (€400 για κάθε ομάδα)
- 42 Ζήνα Μαχαλλεκίδου — Fiesta Loca
- 43 Πωλίνα Αργυρού — Tropical Samba
- 63 Μαρία Παπαργυρού — Wild West
- 79 Έρμα Στυλιανίδη / Νινέττα Λάμπρου — Brazil
- 104 Sally Nape — Pahiyas
Καλύτερη κατασκευή σε άρμα — €4.000
- 41 Αντώνης Όθωνος — Bad bunnies — €600
- 44 Νικόλας Ταλιώτης / Βάσια Κωνσταντίνου — The Mad Hatter and Alice in Wonderland — €600
- 53 Χρίστος Σιάμισιης — Μια φορά τζαι έναν τζιαιρό .. ο Τσιάρλυ — €600
- 83 Πανίκος Καυκαλιάς / Ερμίνα Κωνσταντά — Legendaris1930 — €600
Σατιρικά άρματα
- 51 Έλια Λιασίδου — Το μεγάλο μας τσίρκο… καρναβαλομπαλώματα — €800
- 61 Νίκος και Περικλής Νικολάου — Πενήντα έξι clown και ένας δηλωμένος — €800
Καλύτερο κοστούμι — €3.000 συνολικά (€300 για κάθε ομάδα)
- 25 Λίνα Στυλιανού και Κυριάκος Στυλιανού — Afro-Caribbean
- 26 Βασίλης Παπαβασιλείου — The eye… το μάτι σου στον… σου
- 39 Χριστιάνα Χαραλάμπους — Βασιλικά Τραπουλόχαρτα
- 48 Γεωργιάνα Θεοδώρου — Dolly Land
- 62 Δημήτρης Γιαννακού — Φύλακες του Στέματος
- 66 Πέτρος και Άντρη Ηροδότου — Σμαραγδένιο Βασίλειο
- 86 Αυγουστίνα Στυλιανού / Στέφανη Σωτηρίου — Los Aztequilas
- 94 Στέλιος Γεωργίου — Mantador
- 98 Κωνσταντίνος Μαρκαντώνης / Σπύρος Ματσούκας / Αθηνά Ιωαννίδου / Κωνσταντίνος Μιχαηλούδης — Carnival Forever
Χειροποίητο κοστούμι
- 16 Έλενα Παπαδοπούλου — Royal Tea
- 104 Sally Nape — Pahiyas
Πηγή: ΚΥΠΕ
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