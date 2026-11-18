Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκαν τα βραβεία της φετινής παρέλασης και τιμήθηκαν οι χορηγοί του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, για τη στήριξη και τη συμβολή τους στη διατήρηση και ανάπτυξη του πολιτιστικού θεσμού της πόλης.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου, ως ελάχιστη τιμή για τη διαχρονική προσφορά του στο Λεμεσιανό Καρναβάλι. Στην οικογένειά του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.

Ο Δήμος Λεμεσού συγχαίρει τους βραβευθέντες και ευχαριστεί όσους συμβάλλουν ώστε να παραμένει ζωντανή η καρναβαλίστικη παράδοση της πόλης. Υπενθυμίζει επίσης ότι από τις 17 Νοεμβρίου έχουν αρχίσει οι δηλώσεις συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2027.

Βραβεία Καρναβαλιού 2026

Χορογραφία — €2.000 συνολικά (€400 για κάθε ομάδα)

42 Ζήνα Μαχαλλεκίδου — Fiesta Loca

43 Πωλίνα Αργυρού — Tropical Samba

63 Μαρία Παπαργυρού — Wild West

79 Έρμα Στυλιανίδη / Νινέττα Λάμπρου — Brazil

104 Sally Nape — Pahiyas

Καλύτερη κατασκευή σε άρμα — €4.000

41 Αντώνης Όθωνος — Bad bunnies — €600

44 Νικόλας Ταλιώτης / Βάσια Κωνσταντίνου — The Mad Hatter and Alice in Wonderland — €600

53 Χρίστος Σιάμισιης — Μια φορά τζαι έναν τζιαιρό .. ο Τσιάρλυ — €600

83 Πανίκος Καυκαλιάς / Ερμίνα Κωνσταντά — Legendaris1930 — €600

Σατιρικά άρματα

51 Έλια Λιασίδου — Το μεγάλο μας τσίρκο… καρναβαλομπαλώματα — €800

61 Νίκος και Περικλής Νικολάου — Πενήντα έξι clown και ένας δηλωμένος — €800

Καλύτερο κοστούμι — €3.000 συνολικά (€300 για κάθε ομάδα)

25 Λίνα Στυλιανού και Κυριάκος Στυλιανού — Afro-Caribbean

26 Βασίλης Παπαβασιλείου — The eye… το μάτι σου στον… σου

39 Χριστιάνα Χαραλάμπους — Βασιλικά Τραπουλόχαρτα

48 Γεωργιάνα Θεοδώρου — Dolly Land

62 Δημήτρης Γιαννακού — Φύλακες του Στέματος

66 Πέτρος και Άντρη Ηροδότου — Σμαραγδένιο Βασίλειο

86 Αυγουστίνα Στυλιανού / Στέφανη Σωτηρίου — Los Aztequilas

94 Στέλιος Γεωργίου — Mantador

98 Κωνσταντίνος Μαρκαντώνης / Σπύρος Ματσούκας / Αθηνά Ιωαννίδου / Κωνσταντίνος Μιχαηλούδης — Carnival Forever

Χειροποίητο κοστούμι

16 Έλενα Παπαδοπούλου — Royal Tea

104 Sally Nape — Pahiyas

Πηγή: ΚΥΠΕ