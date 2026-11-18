Σε ποινή φυλάκισης 17 ετών καταδικάστηκε 50χρονος για τη γυναικοκτονία της 41χρονης Petya Kratseva, από τη Βουλγαρία, η οποία διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2024 στην Πάφο.
Πάφος: Στη φυλακή για 17 χρόνια 50χρονος για τη γυναικοκτονία της Petya Kratseva
Ποινή φυλάκισης 17 ετών επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου σε 50χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη γυναικοκτονία της 41χρονης Petya Kratseva, από τη Βουλγαρία
Την ποινή επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου στον 50χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση γυναικοκτονίας.
Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 14 Ιουνίου 2024, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πάφο, με θύμα την 41χρονη Petya Kratseva, βουλγαρικής καταγωγής.
Την υπόθεση διερεύνησε το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου.
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