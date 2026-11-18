Την ποινή επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου στον 50χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση γυναικοκτονίας.

Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 14 Ιουνίου 2024, σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πάφο, με θύμα την 41χρονη Petya Kratseva, βουλγαρικής καταγωγής.

Την υπόθεση διερεύνησε το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου.