Σε ανάρτησή του, ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε ότι οι «θεσμοί» δεν πρέπει να αμφισβητούνται και ότι το σημαντικότερο είναι να εκφραστεί με τον πιο υγιή τρόπο η βούληση του «λαού» στις κάλπες. Πρόσθεσε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο, όλοι πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια, ώστε να μην τίθενται υπό αμφισβήτηση οι «θεσμοί» και, πρωτίστως, το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο», που απολαμβάνουν υψηλότατη αξιοπιστία στα μάτια του κόσμου.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο τουρκοκυπριακός λαός, ο οποίος έχει αποδείξει επανειλημμένα μέχρι σήμερα ότι έχει εμπεδώσει τη δημοκρατία, θα βγει ασπροπρόσωπος και από αυτές τις εκλογές, μαζί με όλους τους θεσμούς του και πρωτίστως το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο».

Η «αστυνομία» ανακοίνωσε ότι ο ισχυρισμός πως «ψηφοδέλτια» που τυπώθηκαν στο «κρατικό τυπογραφείο» μεταφέρθηκαν εκτός του χώρου του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» ανέφερε επίσης ότι κανένα «ψηφοδέλτιο» δεν βγήκε από το «κρατικό τυπογραφείο». Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, αποφάσισε να αλλάξει το χρώμα τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «συμβουλίου», η υπόθεση άρχισε στις 16 Νοεμβρίου, έπειτα από περιστατικό έντασης μεταξύ υπαλλήλων στο τυπογραφείο. Ακολούθησαν μηνύματα και τηλεφωνικές συνομιλίες υπαλλήλου σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχου στην εκτύπωση των «ψηφοδελτίων», καθώς και με το ενδεχόμενο να είχαν μεταφερθεί «ψηφοδέλτια» εκτός του κτιρίου.

Στο πλαίσιο της «αστυνομικής» έρευνας ελέγχθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων, εξετάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας και λήφθηκαν καταθέσεις από τους εμπλεκομένους.

Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» υπενθύμισε ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού στο «κρατικό τυπογραφείο», κρίθηκε αναγκαία η απασχόληση ορισμένων εξωτερικών συνεργατών, ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η εκτύπωση των «ψηφοδελτίων».

Παρότι η έρευνα της «αστυνομίας» δεν εντόπισε επιβαρυντικά στοιχεία, το «συμβούλιο» αποφάσισε να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Η εκτύπωση των «ψηφοδελτίων» για τις «βουλευτικές εκλογές» είχε ήδη αρχίσει, εν μέρει σε λευκό χαρτί. Το χρώμα αλλάζει σε κίτρινο και η εκτύπωση σε κίτρινο χαρτί έχει ήδη ξεκινήσει.

Το θέμα δημοσιοποίησε σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Γενί Ντουζέν, που πρόσκειται στο ΡΤΚ. Ακολούθησαν αντιδράσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο από την πρόεδρο του ΡΤΚ, η οποία ζήτησε έρευνα, όσο και από το ΚΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ κάλεσε το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» να εξετάσει τις σχετικές δηλώσεις του ΡΤΚ και το δημοσίευμα, ζητώντας να επιβληθούν οι απαραίτητες κυρώσεις εφόσον διαπιστωθεί παράβαση.

Υπενθύμισε ότι απομένουν 18 ημέρες για τις «εκλογές» και επέκρινε το ΡΤΚ ότι ασκεί «πολιτική λάσπης», στοχοποιώντας το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» και την «αστυνομία».

Πηγή: ΚΥΠΕ