Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από σχετικά δημοσιεύματα και καταγράφει την πορεία της υπόθεσης. Στις 14 Ιουλίου 2025, το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, την έκθεση του ερευνώντος λειτουργού και τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά πόσον ο ιατροδικαστής ενδέχεται να διέπραξε πειθαρχικά παραπτώματα.

Αφού μελέτησε το υλικό, η Νομική Υπηρεσία ζήτησε με επιστολή στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 τη διεξαγωγή συμπληρωματικής έρευνας, τονίζοντας ότι το θέμα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ιδιαίτερα επείγον.

Στις 2 Μαρτίου 2026 απέστειλε υπενθύμιση στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση και διαβίβαση της συμπληρωματικής έκθεσης. Το Υπουργείο ενημέρωσε τη Νομική Υπηρεσία με επιστολή ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2026 ότι ο ερευνών λειτουργός είχε ζητήσει επανειλημμένα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της έρευνας και ότι η έκθεση θα αποστελλόταν το συντομότερο δυνατό.

Η συμπληρωματική έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2026, διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία από το Υπουργείο Υγείας στις 20 Αυγούστου 2026. «Η μελέτη και αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία της πειθαρχικής υπόθεσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο με σκοπό την έκδοση γνωμοδότησης ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον εν λόγω ιατροδικαστή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει επίσης ότι η κοινοποίηση πειθαρχικής έκθεσης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Βάσει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου (Ν. 1/1990), η αρμόδια αρχή —στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Υγείας— διαβιβάζει στον Γενικό Εισαγγελέα την έκθεση πειθαρχικής έρευνας και τα σχετικά έγγραφα, ώστε να γνωμοδοτήσει κατά πόσον μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του υπαλλήλου.

Εάν ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι μπορεί να διατυπωθεί κατηγορία, την ετοιμάζει σε κατηγορητήριο και το διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή. Η αρχή το υπογράφει και το αποστέλλει, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, ως αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, καλεί τον υπάλληλο ενώπιόν της και του παραδίδει την έκθεση και όλο το μαρτυρικό υλικό, σύμφωνα με το άρθρο 83(4) του νόμου.

Αν δεν διαπιστωθεί πειθαρχική ευθύνη, ο Γενικός Εισαγγελέας αποστέλλει τη γνωμοδότησή του στην αρμόδια αρχή και επιστρέφει τα έγγραφα. Τότε, την ενημέρωση του υπαλλήλου για την έκβαση της έρευνας αναλαμβάνει η αρμόδια αρχή.

Κατά συνέπεια, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα να κοινοποιεί τις εκθέσεις πειθαρχικών ερευνών, ούτε όσο αυτές εξετάζονται ούτε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Η Νομική Υπηρεσία σημειώνει ότι ο ρόλος της καθορίζεται από τη νομοθεσία και ότι η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων, καθώς και της νομιμότητας και του κύρους της διαδικασίας.

Καθώς η υπόθεση εξακολουθεί να εξετάζεται, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν θα σχολιάσει την ουσία της πειθαρχικής έρευνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ