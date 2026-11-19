Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, πρόκειται για την Thi Thuong Pham, ηλικίας 41 ετών, από το Βιετνάμ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι σε προηγούμενες πληροφορίες και δημοσιεύματα η ηλικία της γυναίκας αναφερόταν ως 44 ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση που ανακοίνωσε η Αστυνομία, η νεκρή ήταν 41 ετών.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη γυναίκα που τραυματίστηκε κατά την επίθεση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ οι προσπάθειες των Αρχών για εξακρίβωση των στοιχείων της συνεχίζονται.

Οκταήμερη κράτηση για δύο υπόπτους

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 25 ετών, οι οποίοι τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση, κατόπιν σχετικών διαταγμάτων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Όπως είχε αναφερθεί κατά τη διαδικασία προσωποκράτησής τους, ο 20χρονος φέρεται να παραδέχθηκε σε θεληματική κατάθεση τη διάπραξη του φόνου, επικαλούμενος διαφωνία που προέκυψε με το θύμα σχετικά με υπηρεσίες αγοραίου έρωτα και το χρηματικό ποσό που κατέβαλε.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, ο 20χρονος είχε επικοινωνήσει με τη γυναίκα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και διευθέτησε συνάντηση στο διαμέρισμά της στην Αγλαντζιά, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Κατά τους ισχυρισμούς του, μετά την ερωτική επαφή προέκυψε έντονη διαφωνία, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ο 20χρονος φέρεται να πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και να επιτέθηκε στην 41χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και η δεύτερη γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεση του υπόπτου, προσπάθησε να παρέμβει. Ο 20χρονος φέρεται να την ακολούθησε και στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, όπου της επιτέθηκε εκ νέου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε στην κατάθεσή του, αποχώρησε από το σημείο, παίρνοντας μαζί του το μαχαίρι, το οποίο ισχυρίστηκε ότι πέταξε μαζί με τα ρούχα που φορούσε.

Ο ρόλος του δεύτερου υπόπτου

Σε ό,τι αφορά τον 25χρονο, κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης αναφέρθηκε ότι είχε παραχωρήσει στον 20χρονο την προσωπική του κάρτα χρήσης λεωφορείου, η οποία χρησιμοποιήθηκε το βράδυ πριν από το φονικό.

Ο ίδιος φέρεται να υπέδειξε στους ανακριτές τον 20χρονο ως το πρόσωπο που χρησιμοποίησε την κάρτα, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομική περίπολος εντόπισε τη μία γυναίκα τραυματισμένη σε δρόμο της Λευκωσίας. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκε η δεύτερη γυναίκα νεκρή μέσα στο διαμέρισμα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.