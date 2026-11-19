Η υποψηφιότητα του Στόγιαν Ραντένοβιτς, ο οποίος προτάθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, υποστηρίχθηκε από 97 βουλευτές.

Η κοινοβουλευτική συζήτηση για την εκλογή προέδρου διήρκεσε τρεις ημέρες, αντί μίας όπως συνέβαινε κατά κανόνα στο παρελθόν. Η καθυστέρηση οφείλεται στην τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος λάμβανε επανειλημμένα τον λόγο αναφερόμενος σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η εκλογή προέδρου της Βουλής ανοίγει τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, μια διαδικασία με συνταγματικό περιθώριο έως και τρεις μήνες. Η «Φοιτητική Λίστα» δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ούτε το πρόσωπο που θα αναλάβει την πρωθυπουργία, ωστόσο ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ως πλέον επείγον ζήτημα προβάλλει η προκήρυξη προεδρικών εκλογών. Από σήμερα, ο νέος πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει καθήκοντα ασκούντος χρέη προέδρου της Δημοκρατίας και υποχρεούται να προκηρύξει προεδρικές εκλογές το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί το καταληκτικό όριο, καθώς βάσει του νόμου οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός τριών μηνών από την ημέρα που χήρεψε το αξίωμα, ενώ η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

Δεδομένου ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας στις 27 Σεπτεμβρίου, οι προεδρικές εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 27 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ