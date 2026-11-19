Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησης δύο υπόπτων για την δολοφονία της 44χρονης και τον κρίσιμο τραυματισμό 41χρονης από το Βιετνάμ, ο ένας εκ των δύο υπόπτων σε θεληματική του κατάθεση παραδέχθηκε την διάπραξη του φόνου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 20χρονος στην κατάθεσή του, προέβηκε σε αναζήτηση μέσω του διαδικτύου για εντοπισμό γυναίκας για αγοραίο έρωτα. Ακολούθως, ήρθε σε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τη χρήση συγκεκριμένης εφαρμογής επικοινωνίας, με άγνωστη προς αυτόν γυναίκα και διευθέτησαν συνάντηση μεταξύ τους το βράδυ της 14/11/2026.

Η γυναίκα του απέστειλε μέσω της ίδιας εφαρμογής την τοποθεσία που βρίσκεται το διαμέρισμα της και μετά από συνεννόηση μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων, αυτός μετέβηκε στο διαμέρισμα στην Αγλαντζιά. Όταν μετέβηκε εκεί, συνάντησε την 44χρονη με την οποία είχε σεξουαλική επαφή επί πληρωμή, ενώ, στο ίδιο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο καθιστικό, βρισκόταν και 41χρονη με την οποία αυτός δεν είχε οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση.

Σε κάποια στιγμή, ενώ ο 20χρονος και η 44χρονη βρίσκονταν στο υπνοδωμάτιο, υπήρξε μεταξύ τους μία έντονη διαλογική συζήτηση και διαφωνία, σε σχέση με τις υπηρεσίες που έλαβε από την 44χρονη σε συνάρτηση με το χρηματικό ποσό που την πλήρωσε. Η έντονη διαφωνία, οδήγησε σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 20χρονος στην κατάθεσή του, σε επιθέσεις μεταξύ των δύο οι οποίες συνεχίστηκαν στο χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος. Στη συνέχεια ο 20χρονος πήρε μαχαίρι από τον νεροχύτη της κουζίνας και μαχαίρωσε την 44χρονη στον λαιμό. Την ίδια στιγμή η 41χρονη που βρισκόταν στο καθιστικό, μόλις είδε τον 20χρονο να προβαίνει στην πράξη αυτή προσπάθησε να τον αφοπλίσει, με αποτέλεσμα αυτός να της επιτεθεί και αφού την έσπρωξε στον καναπέ την μαχαίρωσε δύο με τρεις φορές. Η 44χρονη άρχισε να φωνάζει και τότε ο 20χρονος της επιτέθηκε ενώ αυτή βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο και την μαχαίρωσε στο στήθος και στο λαιμό, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει.

Στην συνέχεια όταν ο 20χρονος βγήκε από το δωμάτιο είδε την 41χρονη να εξέρχεται του διαμερίσματος και την κυνήγησε, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει από τα σκαλιά που οδηγούν από τον 1ο όροφο της πολυκατοικίας στο κλιμακοστάσιο στο ισόγειο και να συνεχίσει την πορεία της για να διαφύγει. Αυτή έπεσε στο πάτωμα του κλιμακοστασίου και ο ύποπτος την άρπαξε από τα μαλλιά και αφού την έσυρε στο πάτωμα μέχρι τα σκαλιά και την μαχαίρωσε εκ νέου μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει. Ακολούθως, ο 20χρονος επέστρεψε πίσω στο διαμέρισμα και είδε την 44χρονη αναίσθητη στο πάτωμα. Πήγε στο μπάνιο, έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπο του και έφυγε από την πολυκατοικία επιστρέφοντας πεζός στην οικία του, παίρνοντας μαζί του το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε 44χρονη και τραυμάτισε την άλλη γυναίκα. Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι το μαχαίρι και τα ρούχα που φορούσε τα πέταξε και ότι το καπέλο που φορούσε έμεινε στο διαμέρισμα.

Σε σχέση με τον 25χρονο που συνελήφθη φέρεται να είχε δώσει την προσωπική του κάρτα χρήσης του λεωφορείου στον 20χρονο, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον φερόμενο δράστη, το βράδυ πριν από το φονικό. Ο 25χρονος ο οποίος υπέδειξε στους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας τον 20χρονο ως το πρόσωπο που χρησιμοποίησε την κάρτα του λεωφορείου το βράδυ του φόνου, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Εναντίον και των δύο προσώπων εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης 8 ημερών.