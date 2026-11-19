Πρόκειται για το φαινόμενο Brocken Spectre, γνωστό και ως «Φάντασμα του Brocken», το οποίο απαθανάτισε με τον φωτογραφικό του φακό ο Γιώργος Παρασκευαίδης.

Παρότι η εικόνα παραπέμπει σε κάτι μυστηριώδες, στην πραγματικότητα πρόκειται για τη σκιά του ίδιου του παρατηρητή, η οποία προβάλλεται πάνω σε στρώμα ομίχλης ή χαμηλών νεφών. Η σκιά μπορεί να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από τις πραγματικές της διαστάσεις, ενώ γύρω της σχηματίζονται συχνά πολύχρωμοι φωτεινοί δακτύλιοι.

Πώς δημιουργείται το «φάντασμα»

Όπως εξηγεί το Kitasweather, για να εμφανιστεί το φαινόμενο, ο ήλιος πρέπει να βρίσκεται πίσω από τον παρατηρητή, ενώ μπροστά του να υπάρχει ομίχλη ή νέφη, συνήθως σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Το σώμα του παρατηρητή εμποδίζει μέρος του ηλιακού φωτός, δημιουργώντας μια σκιά που προβάλλεται στα μικροσκοπικά σταγονίδια νερού της ομίχλης.

Ανάλογα με τις συνθήκες, η σκιά μπορεί να μοιάζει γιγαντιαία ή να φαίνεται ότι κινείται και αλλάζει σχήμα, ιδιαίτερα όταν τα νέφη μετακινούνται λόγω του ανέμου.

Το πολύχρωμο φωτοστέφανο που συχνά εμφανίζεται γύρω από τη σκιά ονομάζεται Glory (Δόξα). Αποτελεί ξεχωριστό οπτικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού φωτός με τα μικροσκοπικά σταγονίδια των νεφών.

Γιατί ονομάζεται «Φάντασμα του Brocken»

Η ονομασία προέρχεται από την κορυφή Brocken, στην οροσειρά Χαρτς της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 1.141 μέτρων και καλύπτεται συχνά από ομίχλη.

Το ιδιαίτερο αυτό οπτικό φαινόμενο έχει συνδεθεί με τοπικούς θρύλους. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, ορειβάτης που αντίκρισε μια τεράστια ανθρώπινη μορφή μέσα στην ομίχλη τρόμαξε τόσο, ώστε έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό. Στην πραγματικότητα, η μορφή που είχε αντικρίσει ήταν η ίδια του η σκιά.

Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί σε βουνοκορφές, αλλά και από αεροσκάφη, όταν η σκιά τους προβάλλεται πάνω στα σύννεφα και περιβάλλεται από πολύχρωμους δακτυλίους.

Η καταγραφή στη Μαδαρή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο συνδυασμός ηλιακού φωτός, ομίχλης και κατάλληλης θέσης του παρατηρητή μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές.