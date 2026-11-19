Σημαντικές εμπειρίες και ιδέες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πολιτισμού στην Πάφο επέφερε η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη δημιουργία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου (ΚΙΤΠ), με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από τη διαχείριση, ανάδειξη και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Νέα βήματα για το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντα Πάφου Αγγελου Ονησιφόρου στην επίσκεψη συμμετείχε η Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πάφου, Αναστασία Ελευθεριάδου, με την ομάδα προετοιμασίας του Κέντρου.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης ιστορικών και πολιτιστικών τεκμηρίων, αλλά και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την προσέγγιση του κοινού. Πρώτος σταθμός ήταν το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν επιλεγμένα αντικείμενα της συλλογής που προγραμματίζεται να ενταχθούν στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Δρ Χαράλαμπο Χοτζάκογλου και Δρ Ιωάννη Ηλιάδη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ιστορική και πολιτιστική αξία των εκθεμάτων, καθώς και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Πάφου.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πρόσφατα ανακαινισμένο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπου έγινε ξενάγηση στους ανανεωμένους χώρους και παρουσιάστηκαν σύγχρονες ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία για την προετοιμασία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου, προσφέροντας πρακτικές ιδέες και παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία μπορεί να παρουσιαστεί με σύγχρονο, ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο.
Βασικός στόχος του ΚΙΤΠ ,καταλήγει η ανακοίνωση είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ζωντανού χώρου πολιτισμού, ο οποίος θα αναδεικνύει την πλούσια ιστορία της Πάφου και θα φέρνει το κοινό πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.