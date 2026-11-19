Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντα Πάφου Αγγελου Ονησιφόρου στην επίσκεψη συμμετείχε η Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Πάφου, Αναστασία Ελευθεριάδου, με την ομάδα προετοιμασίας του Κέντρου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης ιστορικών και πολιτιστικών τεκμηρίων, αλλά και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την προσέγγιση του κοινού. Πρώτος σταθμός ήταν το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν επιλεγμένα αντικείμενα της συλλογής που προγραμματίζεται να ενταχθούν στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Δρ Χαράλαμπο Χοτζάκογλου και Δρ Ιωάννη Ηλιάδη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ιστορική και πολιτιστική αξία των εκθεμάτων, καθώς και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της Πάφου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο πρόσφατα ανακαινισμένο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπου έγινε ξενάγηση στους ανανεωμένους χώρους και παρουσιάστηκαν σύγχρονες ψηφιακές και διαδραστικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ιδιαίτερα χρήσιμη εμπειρία για την προετοιμασία του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης Πάφου, προσφέροντας πρακτικές ιδέες και παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία μπορεί να παρουσιαστεί με σύγχρονο, ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο.

Βασικός στόχος του ΚΙΤΠ ,καταλήγει η ανακοίνωση είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ζωντανού χώρου πολιτισμού, ο οποίος θα αναδεικνύει την πλούσια ιστορία της Πάφου και θα φέρνει το κοινό πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.