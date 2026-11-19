Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Πασιουρτίδης χαρακτήρισε το σύστημα φωτοεπισήμανσης «στρεβλό» και είπε ότι προκαλεί αδικίες. Επέκρινε επίσης την Κυβέρνηση επειδή δεν έχει καταθέσει συνολικό νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα επίδοσης εξωδίκων με SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Όπως ανέφερε, η πρόταση ορίζει ότι τα εξώδικα πρέπει να επιδίδονται εντός 180 ημερών, διαφορετικά η εξώδικη ρύθμιση θα είναι άκυρη. Προβλέπει ακόμη οι βαθμοί ποινής που επιβάλλονται με την πληρωμή εξωδίκου να υπολογίζονται από την ημερομηνία διάπραξης της παράβασης και όχι από την ημέρα πληρωμής. Έτσι, η διετής περίοδος ισχύος των βαθμών θα αρχίζει από τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Ο κ. Πασιουρτίδης εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αρνητική, όπως τη χαρακτήρισε, στάση του αρμόδιου Υπουργείου, της Αστυνομίας και της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ για τις κάμερες.

«Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τον σκοπό των προτάσεών μας ή αν, στο τέλος της ημέρας, ο σκοπός είναι να εισπράξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτό το στρεβλό σύστημα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο επιχείρημα που, όπως είπε, διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση —ότι ο υπολογισμός των βαθμών ποινής από την ημερομηνία της παράβασης μπορεί να επιτρέψει σε οδηγούς να συνεχίσουν να οδηγούν ενώ θα έπρεπε να τους έχει αφαιρεθεί η άδεια— μίλησε για αναγνώριση «της εγκληματικής αμέλειας της Κυβέρνησης».

«Σήμερα υπάρχουν οδηγοί εκεί έξω, και είναι χιλιάδες, οι οποίοι έχουν να παραλάβουν εξώδικα από το 2022», είπε, υποστηρίζοντας ότι εξαιτίας των καθυστερήσεων ενδέχεται να συνεχίζουν να οδηγούν άτομα που θα έπρεπε να έχουν στερηθεί την άδεια οδήγησης.

Ο βουλευτής δήλωσε ότι το ΑΚΕΛ θα επιμείνει στην προώθηση της πρότασης στην Ολομέλεια, εκφράζοντας την ελπίδα πως στο μεταξύ θα κατατεθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης των εξωδίκων.

«Αν μέχρι εκείνη την ημέρα έρθει το νομοσχέδιο για τους εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης, τότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συνεχίσουν να έχουν αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση νόμου μας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προχωρήσει η τροποποίηση για περαιτέρω εξορθολογισμό του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ