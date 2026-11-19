Η πρόταση, την οποία κατέθεσε ο Νίκος Γεωργίου, βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, τροποποιεί τον νόμο περί Προστασίας του Καταναλωτή. Από την 1η Φεβρουαρίου 2027, τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να αναγράφουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την τελική τιμή, μετά την αφαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και της εισφοράς στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών.

Παρουσιάζοντας την πρόταση στην Ολομέλεια, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι, σε περίοδο ακρίβειας, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων. Διευκρίνισε ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια δεν αναμένεται από μόνη της να μειώσει τις τιμές, αλλά μπορεί να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να ασκούν αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Όπως είπε, οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα ποια πρατήρια μειώνουν τις τιμές όταν μειώνεται ο φόρος και ποια όχι. Πρόσθεσε ότι η ενημέρωση ενισχύει τη λογοδοσία, την πίεση προς την εκτελεστική εξουσία και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης χαρακτήρισε την πρόταση θετική, σημειώνοντας ότι, παρότι δεν μειώνει τις τιμές, ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ανέφερε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος τι πληρώνει και ότι η ανάλυση θα αναδεικνύει τα αυξημένα έσοδα του κράτους όταν ανεβαίνουν οι τιμές. Κάλεσε εταιρείες και πρατήρια να εφαρμόσουν την πρόταση αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση.

Η βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου συνεχάρη τον κ. Γεωργίου για την παρέμβασή του. Υπενθύμισε ότι, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούσαν να δώσουν στοιχεία για τα ποσά που εισπράττει το κράτος από τους φόρους, και σημείωσε ότι η πρόταση έρχεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης εξέφρασε επίσης συγχαρητήρια, λέγοντας ότι η πρωτοβουλία ενισχύει τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών για ένα κρίσιμο θέμα. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης χαιρέτισε την πρόταση, σημειώνοντας ότι ο διαχωρισμός των τιμών ενισχύει τη διαφάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ