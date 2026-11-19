Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά 18 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο πρόσωπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Έφερε ένσταση στη συνέχιση της κράτησής του και κατέθεσε στοιχεία τα οποία, κατά τον ίδιο, αποδείκνυαν τους δεσμούς του με τη Δημοκρατία. Ζήτησε, στη βάση αυτή, να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε την ενδιάμεση πρωτόδικη απόφαση για κράτηση, επικαλούμενος κίνδυνο φυγοδικίας.

Το Εφετείο αποδέχθηκε τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, κρίνοντας ότι το Κακουργιοδικείο αξιολόγησε ορθά τα στοιχεία όταν διέταξε την κράτηση. Σύμφωνα με την απόφαση, όσα προτάθηκαν ως αντικίνητρα δεν ήταν ικανά να ανατρέψουν τον διαπιστωμένο κίνδυνο φυγοδικίας.

Το Εφετείο ανέφερε ότι «τα ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεδομένα σε σχέση με τους αντικειμενικούς αυτούς παράγοντες παρέμειναν ως έχουμε εξηγήσει αναλλοίωτα» και ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εφεσείοντας αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, και το αδίκημα του βιασμού για το οποίο προβλέπεται διά βίου φυλάκιση. […] Εφόσον η κράτηση κριθεί αναγκαία, τότε υποχωρούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στον κατηγορούμενο ή την οικογένειά του».

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’, Έρια Παπαλοΐζου.

Πηγή: ΚΥΠΕ