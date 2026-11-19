Τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΚΟ Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου, καταδεικνύουν ότι η έλλειψη σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Αστυνομία προχώρησε σε 1.674 καταγγελίες παγκύπρια για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αναπήρων. Από αυτές, οι 101 αφορούσαν περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης σε χώρους ΑμεΑ σε νοσοκομεία.

Με άλλα λόγια, μέσα σε 12 μήνες καταγράφηκαν σχεδόν πέντε καταγγελίες ημερησίως για κατάληψη χώρων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες. Ιδιαίτερα εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι 101 οδηγοί δεν δίστασαν να σταθμεύσουν παράνομα σε τέτοιους χώρους σε νοσοκομεία.

Οι αριθμοί καταγράφουν μια πραγματικότητα που δεν μας τιμά. Χώροι που προορίζονται για ανθρώπους με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως βολικές θέσεις στάθμευσης. Και το γεγονός ότι χρειάζονται συνεχείς έλεγχοι, καταγγελίες και εγκύκλιοι για να γίνει σεβαστό κάτι τόσο αυτονόητο, επιβεβαιώνει ότι κάποιοι παραμένουν αδιόρθωτοι.