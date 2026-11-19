Αμετανόητοι και αδιόρθωτοι παραμένουν εκατοντάδες οδηγοί, οι οποίοι εξακολουθούν να καταλαμβάνουν παράνομα χώρους στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες. Χωρίς να υπολογίζουν ότι με την αντικοινωνική συμπεριφορά τους στερούν από συνανθρώπους μας, που έχουν πραγματική ανάγκη, τη δυνατότητα να σταθμεύσουν σε χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για αυτούς.
Χωρίς ίχνος ντροπής καταλαμβάνουν χώρους αναπήρων – Πέντε εξώδικα την ημέρα κατά μέσο όρο
Σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκαν 1.674 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση σε χώρους ΑμεΑ. Οι 101 αφορούσαν χώρους στάθμευσης αναπήρων σε νοσοκομεία
Τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΚΟ Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου, καταδεικνύουν ότι η έλλειψη σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Αστυνομία προχώρησε σε 1.674 καταγγελίες παγκύπρια για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αναπήρων. Από αυτές, οι 101 αφορούσαν περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης σε χώρους ΑμεΑ σε νοσοκομεία.
Με άλλα λόγια, μέσα σε 12 μήνες καταγράφηκαν σχεδόν πέντε καταγγελίες ημερησίως για κατάληψη χώρων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες. Ιδιαίτερα εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι 101 οδηγοί δεν δίστασαν να σταθμεύσουν παράνομα σε τέτοιους χώρους σε νοσοκομεία.
Οι αριθμοί καταγράφουν μια πραγματικότητα που δεν μας τιμά. Χώροι που προορίζονται για ανθρώπους με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από ορισμένους ως βολικές θέσεις στάθμευσης. Και το γεγονός ότι χρειάζονται συνεχείς έλεγχοι, καταγγελίες και εγκύκλιοι για να γίνει σεβαστό κάτι τόσο αυτονόητο, επιβεβαιώνει ότι κάποιοι παραμένουν αδιόρθωτοι.
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