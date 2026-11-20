Η απόφαση εκδόθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026. Η εφεσείουσα εργαζόταν ως διευθύντρια πωλήσεων σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και υποστήριξε ότι ενεργούσε στο πλαίσιο των καθηκόντων της και κατόπιν οδηγιών του εργοδότη της.

Η υπόθεση αφορούσε αγγελίες πώλησης και ενοικίασης ακινήτων που αναρτήθηκαν σε επαγγελματικό προφίλ στο Facebook, το οποίο είχε δημιουργήσει η ίδια. Οι αγγελίες περιλάμβαναν φωτογραφίες των ακινήτων και εμφάνιζαν την ίδια ως πωλήτρια, χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών.

Η γυναίκα ανέφερε στο Δικαστήριο ότι ήταν διευθύντρια πωλήσεων σε εταιρείες του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην αγορά και ανάπτυξη γης, καθώς και στην ανέγερση και πώληση κατοικιών και διαμερισμάτων. Όπως είπε, δημιούργησε το προφίλ και προχώρησε στις διαφημίσεις έπειτα από οδηγίες του βασικού μετόχου του ομίλου, με σκοπό την προώθηση των ακινήτων των εταιρειών.

Εξετάζοντας τους τρεις λόγους έφεσης, το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ορθά κατέληξε πως οι αναρτήσεις παρέπεμπαν σε άσκηση κτηματομεσιτικής εργασίας. Στην απόφαση αναφέρεται ότι το όνομα της εφεσείουσας εμφανιζόταν στις πληροφορίες του πωλητή, ενώ απουσίαζαν τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Το λογότυπο της εταιρείας και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέπεμπαν σε αυτήν δεν κρίθηκαν αρκετά για να καταστήσουν σαφές στο κοινό ότι οι διαφημίσεις γίνονταν στο όνομα της εταιρείας.

Το Δικαστήριο εξέτασε επίσης αν μπορούσε να εφαρμοστεί η εξαίρεση του άρθρου 33(2)(γ) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου. Έκρινε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό, καθώς δεν αποδείχθηκε πως οι εταιρείες στις οποίες εργαζόταν η εφεσείουσα είχαν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Σύμφωνα με το Εφετείο, για να επικαλεστεί κάποιος τη συγκεκριμένη εξαίρεση πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι βοηθός κτηματομεσίτη ή υπάλληλος αδειούχου κτηματομεσίτη και ότι ενεργεί κατόπιν οδηγιών του. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε μαρτυρία ότι εταιρεία του ομίλου διέθετε τέτοια άδεια, ενώ η εφεσείουσα είχε παρουσιάσει τον εαυτό της ως διευθύντρια πωλήσεων και όχι ως βοηθό κτηματομεσίτη.

Το Εφετείο διευκρίνισε ακόμη ότι η εξαίρεση αφορά το αδίκημα της άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη ή της πραγματοποίησης κτηματομεσιτείας και δεν αίρει κατ’ ανάγκη τον χαρακτήρα άλλων αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 33(1) του Νόμου. Απορρίπτοντας και τους τρεις λόγους έφεσης, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ