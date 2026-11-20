Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την απόφαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ να αποδεχθούν την πρόσκλησή της για συνάντηση. Σε δήλωσή της στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα.
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις την ερχόμενη Δευτέρα επιδιώκει το ΥΠΑΝ
Θετική χαρακτήρισε η Αθηνά Μιχαηλίδου την απόφαση ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ να αποδεχθούν τη δεύτερη πρόσκληση για διάλογο σχετικά με το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών.
Οι τρεις οργανώσεις αποφάσισαν την Πέμπτη, σε κοινή συνεδρία, να ανταποκριθούν θετικά στη δεύτερη πρόσκληση της Υπουργού για συζήτηση των σημείων τριβής στο νομοσχέδιο για το Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών. Αναμένεται να διαβιβάσουν γραπτώς την απόφασή τους στην Υπουργό σήμερα, Παρασκευή, ώστε να οριστεί η συνάντηση.
Η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσέλθουν στη συνάντηση ικανοποιεί το Υπουργείο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν μεγαλύτερες συγκλίσεις.
Όπως είπε, στόχος του Υπουργείου από την αρχή ήταν να παραμείνει ο διάλογος ενεργός και ανοιχτός μέχρι τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή. Πρόσθεσε ότι και τότε το Υπουργείο θα είναι ανοικτό σε εισηγήσεις, εφόσον είναι νομότυπες και συμβάλλουν στην πρόταση για αλλαγές στο σύστημα διορισμού.
Η Υπουργός τόνισε ότι το δημόσιο σχολείο χρειάζεται αλλαγές και ότι το σύστημα διορισμού πρέπει να αλλάξει. Ανέφερε ότι τροποποιείται η νομοθεσία, η οποία, όπως είπε, περιλαμβάνει πολλές στρεβλώσεις, ενώ οι αλλαγές αφορούν τόσο τη διόρθωση της εξέτασης όσο και την πρόσβαση, με σεβασμό στην προϋπηρεσία και στην αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
Η συνάντηση, σημείωσε, θα δώσει την ευκαιρία να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Υπενθύμισε ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε προχθές και ότι το Υπουργείο έχει λάβει χρήσιμα στοιχεία από το κοινό και οργανωμένα σύνολα, τα οποία είναι έτοιμο να συζητήσει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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