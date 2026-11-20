Μια διαφορετική εικόνα της νόσου παρουσιάζει ο δρ. Νικόλας Νικολαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση στην Παιδοενδοκρινολογία και Διαβητολογία, στο νέο επεισόδιο του podcast του «Πολίτη», «Χωρίς Τήβεννο».

Ο δρ Νικολαΐδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση της παιδικής παχυσαρκίας, την οποία χαρακτηρίζει πανδημία, εξηγώντας ότι ο διαβήτης τύπου 2 δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά νόσημα των ενηλίκων. Οι περιπτώσεις εφήβων που εμφανίζουν τη νόσο αυξάνονται, ενώ η ανησυχία δεν περιορίζεται στη διάγνωση, αλλά επεκτείνεται στις επιπλοκές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι κατά την ενήλικη ζωή τους.

Στον αντίποδα, ο διαβήτης τύπου 1, ένα αυτοάνοσο νόσημα που δεν προκαλείται από την παχυσαρκία ή τις διατροφικές συνήθειες, μπορεί να εκδηλωθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Νικολαΐδης αναφέρεται ειδικότερα στον LADA, μια μορφή αυτοάνοσου διαβήτη των ενηλίκων, ανατρέποντας την αντίληψη ότι ο τύπου 1 αφορά μόνο τα παιδιά.

Και υπάρχει κάτι ακόμη που δεν γνωρίζουν πολλοί. Ο διαβήτης τύπου 1 μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά, με το ανοσοποιητικό σύστημα να καταστρέφει τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Όταν αυτά γίνουν αντιληπτά, η καταστροφή μπορεί να έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά.

Πόσο κοντά βρίσκεται η επιστήμη στην οριστική θεραπεία του διαβήτη; Είναι λύση τα ενέσιμα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε εφήβους; Μπορούμε πλέον να παρέμβουμε στον διαβήτη τύπου 1 πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα;

Στα ερωτήματα αυτά, αλλά και σε όσα αφορούν την καθημερινότητα των ασθενών, τις νέες τεχνολογίες και τα όρια της επιστημονικής προόδου, απαντά ο δρ. Νικόλας Νικολαΐδης στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο».