Ο διαβήτης τύπου 2 ήταν για δεκαετίες μια ασθένεια που συνδέαμε κυρίως με τους ενηλίκους. Σήμερα, όμως, εμφανίζεται ακόμη και σε εφήβους 12 και 13 ετών. Και την ίδια ώρα, ο διαβήτης τύπου 1, που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με την παιδική ηλικία, μπορεί να διαγνωστεί ακόμη και μετά τα 30. Τελικά, πόσα από όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τον διαβήτη εξακολουθούν να ισχύουν;
Τι γυρεύει ο διαβήτης τύπου 2 στα θρανία; – Ο δρ Νικόλας Νικολαΐδης στο «Χωρίς Τήβεννο»
Από την πανδημία παιδικής παχυσαρκίας στον διαβήτη τύπου 2 από την εφηβεία
Μια διαφορετική εικόνα της νόσου παρουσιάζει ο δρ. Νικόλας Νικολαΐδης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με εξειδίκευση στην Παιδοενδοκρινολογία και Διαβητολογία, στο νέο επεισόδιο του podcast του «Πολίτη», «Χωρίς Τήβεννο».
Ο δρ Νικολαΐδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση της παιδικής παχυσαρκίας, την οποία χαρακτηρίζει πανδημία, εξηγώντας ότι ο διαβήτης τύπου 2 δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά νόσημα των ενηλίκων. Οι περιπτώσεις εφήβων που εμφανίζουν τη νόσο αυξάνονται, ενώ η ανησυχία δεν περιορίζεται στη διάγνωση, αλλά επεκτείνεται στις επιπλοκές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι κατά την ενήλικη ζωή τους.
Στον αντίποδα, ο διαβήτης τύπου 1, ένα αυτοάνοσο νόσημα που δεν προκαλείται από την παχυσαρκία ή τις διατροφικές συνήθειες, μπορεί να εκδηλωθεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Νικολαΐδης αναφέρεται ειδικότερα στον LADA, μια μορφή αυτοάνοσου διαβήτη των ενηλίκων, ανατρέποντας την αντίληψη ότι ο τύπου 1 αφορά μόνο τα παιδιά.
Και υπάρχει κάτι ακόμη που δεν γνωρίζουν πολλοί. Ο διαβήτης τύπου 1 μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά, με το ανοσοποιητικό σύστημα να καταστρέφει τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Όταν αυτά γίνουν αντιληπτά, η καταστροφή μπορεί να έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά.
Πόσο κοντά βρίσκεται η επιστήμη στην οριστική θεραπεία του διαβήτη; Είναι λύση τα ενέσιμα σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε εφήβους; Μπορούμε πλέον να παρέμβουμε στον διαβήτη τύπου 1 πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα;
Στα ερωτήματα αυτά, αλλά και σε όσα αφορούν την καθημερινότητα των ασθενών, τις νέες τεχνολογίες και τα όρια της επιστημονικής προόδου, απαντά ο δρ. Νικόλας Νικολαΐδης στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο».
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