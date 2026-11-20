Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μαρίας Πουργουρίδου, κόρης του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, γνωστού νομικού και αρθρογράφου της εφημερίδας «Πολίτης», Χρήστου Πουργουρίδη.
Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Χρήστου Πουργουρίδη, Μαρία
Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ και στην Εκκλησία Μονιάτη.
Την απώλεια της Μαρίας Πουργουρίδου γνωστοποίησε η οικογένειά της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 2:00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας Σαϊττιώτισσας), στον Σαϊττά Μονιάτη.
Τη Μαρία Πουργουρίδου αποχαιρετούν ο σύζυγός της, τα παιδιά της, οι γονείς της και οι υπόλοιποι συγγενείς.
Η οικογένεια παρακαλεί όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ και στην Εκκλησία Μονιάτη.
Η διεύθυνση και το προσωπικό του Πολίτη εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Πουργουρίδη.
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