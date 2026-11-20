Κλειστό για την κυκλοφορία θα παραμείνει το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού–Πάφου, στην κατεύθυνση προς Πάφο, λόγω εξετάσεων και αναπαράστασης θανατηφόρου δυστυχήματος που διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.
Κλείνει το Σάββατο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου: Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία προς Πάφο θα διοχετεύεται στο αντίθετο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
Συγκεκριμένα, θα κλείσει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της σήραγγας και της εξόδου προς το Παραμάλι, με την τροχαία κίνηση προς Πάφο να διοχετεύεται στη σήραγγα της αντίθετης κατεύθυνσης, προς Λεμεσό, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά με αμφίδρομη κίνηση.
Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση.
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