Συγκεκριμένα, θα κλείσει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της σήραγγας και της εξόδου προς το Παραμάλι, με την τροχαία κίνηση προς Πάφο να διοχετεύεται στη σήραγγα της αντίθετης κατεύθυνσης, προς Λεμεσό, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά με αμφίδρομη κίνηση.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση.