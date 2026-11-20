Την ποιητική και λογοτεχνική διαδρομή του Δημήτρη Θ. Γκότση, με ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του με την Κύπρο, αναδεικνύει η τιμητική εκδήλωση που διοργανώνεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει με καλωσόρισμα από τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο Πολυκάρπου, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, Νίκος Παπαϊωάννου, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης η Ευαγγελία Αγγέλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ομιλίες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ποιητής και Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Καρακόκκινος, θα μιλήσει για τον ποιητή Δημήτρη Θ. Γκότση.

Η Δήμητρα Μήττα, συγγραφέας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει εισήγηση με θέμα «Θεατρικά κείμενα του Δ. Θ. Γκότση», ενώ ο Παύλος Καϊμάκης, τέως Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα αναφερθεί στη σχέση του Δημήτρη Γκότση με τη μουσική.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται αντιφώνηση από τον γιο του συγγραφέα, Θεόδωρο Δ. Γκότση, καθώς και σύντομο καλλιτεχνικό μέρος με τη Χαρίκλεια Στρούθου στο πιάνο και τον Νεόφυτο Ευαγγέλου στο φλάουτο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης και την ανάγνωση αποσπασμάτων από το έργο του ποιητή θα αναλάβει η συγγραφέας Βικτωρία Καπλάνη, μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η σχέση του με την Κύπρο

Ο Δημήτρης Θ. Γκότσης γεννήθηκε το 1945 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε την επαγγελματική του κατάρτιση στη Δυτική Γερμανία, όπου εργάστηκε για αρκετά χρόνια, προτού εγκατασταθεί το 1986 στην Πάφο.

Στην κυπριακή πόλη εργάστηκε ως γιατρός μέχρι το 1999 και στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη συγγραφή και τη μετάφραση. Συμμετείχε ενεργά στη λογοτεχνική ζωή της Κύπρου, αποτελώντας ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου, ενώ υπήρξε επίσης μέλος του ΠΕΝ Κύπρου και της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.

Το 1995 τιμήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή του «Αυλή του Πάσχα – άσματα για τα Φυλακισμένα Μνήματα», έργο που συνδέεται με την ιστορική μνήμη της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της λογοτεχνικής του πορείας εξέδωσε δεκατέσσερις ποιητικές συλλογές, έγραψε θεατρικά έργα και ασχολήθηκε με τη μετάφραση γερμανόφωνων ποιητών. Ποιήματά του μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά.

Ο Δημήτρης Θ. Γκότσης απεβίωσε το 2021, αφήνοντας πίσω του ένα εκτενές λογοτεχνικό έργο, σημαντικό μέρος του οποίου δημιουργήθηκε κατά τη μακρόχρονη παραμονή του στην Κύπρο.