Η εκστρατεία κάλυψε 119 υποστατικά πώλησης σε όλη την Κύπρο. Στόχος ήταν ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων σχολικών και παιδικών ενδυμάτων, καθώς και η ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας.

Οι επιθεωρήσεις επικεντρώθηκαν σε σχολικά και παιδικά ενδύματα για παιδιά έως 14 ετών, τα οποία έφεραν κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης. Εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, μπλούζες και φούτερ, παντελόνια και αθλητικές φόρμες, κοντά παντελονάκια, φούστες, φορέματα, μπουφάν, παλτά και άλλα εξωτερικά ενδύματα, καθώς και αθλητικά και καθημερινά παιδικά ενδύματα, πιτζάμες και άλλα ενδύματα ύπνου.

Σύμφωνα με την ΥΠΚ, σκοπός της εκστρατείας ήταν να επαληθευτεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, μεταξύ άλλων με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο και σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι έλεγχοι αποσκοπούσαν επίσης στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Η Υπηρεσία αναφέρει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε καταστήματα που πωλούν σχολικά και παιδικά ενδύματα, στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεών της. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται τακτικά για προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά. Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, η οποία διαθέτει και ενημερωτικό φυλλάδιο για τα παιδικά ενδύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ