Δύο προϊόντα που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών εντοπίστηκαν σε παγκύπριους ελέγχους της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου. Για τα προϊόντα αυτά έχει αρχίσει η διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων, ενώ σε έξι άλλες περιπτώσεις έγιναν προφορικές συστάσεις προς οικονομικούς φορείς, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 23 προϊόντα.
Επικίνδυνα παιδικά ρούχα στην κυπριακή αγορά: Τι εντόπισε σε ελέγχους σε 119 καταστήματα η Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
Οι παγκύπριοι έλεγχοι σε 119 καταστήματα πραγματοποιήθηκαν από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου. Για τα δύο προϊόντα κινήθηκε διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων.
Η εκστρατεία κάλυψε 119 υποστατικά πώλησης σε όλη την Κύπρο. Στόχος ήταν ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων σχολικών και παιδικών ενδυμάτων, καθώς και η ενημέρωση των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας.
Οι επιθεωρήσεις επικεντρώθηκαν σε σχολικά και παιδικά ενδύματα για παιδιά έως 14 ετών, τα οποία έφεραν κορδόνια ή κορδόνια περίσφιξης. Εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, μπλούζες και φούτερ, παντελόνια και αθλητικές φόρμες, κοντά παντελονάκια, φούστες, φορέματα, μπουφάν, παλτά και άλλα εξωτερικά ενδύματα, καθώς και αθλητικά και καθημερινά παιδικά ενδύματα, πιτζάμες και άλλα ενδύματα ύπνου.
Σύμφωνα με την ΥΠΚ, σκοπός της εκστρατείας ήταν να επαληθευτεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, μεταξύ άλλων με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο και σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι έλεγχοι αποσκοπούσαν επίσης στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Η Υπηρεσία αναφέρει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε καταστήματα που πωλούν σχολικά και παιδικά ενδύματα, στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεών της. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να ενημερώνονται τακτικά για προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά. Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται κάθε εβδομάδα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, η οποία διαθέτει και ενημερωτικό φυλλάδιο για τα παιδικά ενδύματα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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