Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ σημειώνει ότι το ΑΚΕΛ έχει απόλυτο δικαίωμα να μη θέλει διάλογο μαζί του, καθώς και να επιδιώκει την πολιτική απομόνωση και απαξίωση κομμάτων με τα οποία συνεργάστηκε στο πρόσφατο παρελθόν.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι το ΑΚΕΛ δεν δικαιούται να προσβάλλει και να αμφισβητεί την ιστορία και την αξιοπρέπεια του ΔΗΚΟ. Κατά την ανακοίνωση, οι τοποθετήσεις αυτές, τις οποίες χαρακτηρίζει ακραίες και συνδέει με τις πολιτικές που, όπως αναφέρει, ακολουθεί το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια, λένε περισσότερα για την πολιτική αντίληψη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ παρά για το Δημοκρατικό Κόμμα.

Το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι ο κ. Στεφάνου δεν είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει μαζί του, αλλά οφείλει να το σέβεται. «Ας κρίνουν οι πολίτες ποιος επιδιώκει την πολιτική συνεννόηση και ποιος τραβά στα άκρα», καταλήγει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2026.

Νωρίτερα, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ αμφισβήτησε την αξιοπιστία του ΔΗΚΟ, τονίζοντας ότι η ηγεσία του κεντρώρου κόμματος δηλώνει έτοιμη να συζητήσει τόσο με την ακροδεξιά όσο και με το ΑΚΕΛ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι δεν βλέπει περιθώρια για προγραμματική σύγκλιση με το ΔΗΚΟ ενόψει των προεδρικών εκλογών. Πρόσθεσε δε ότι η σημερινή ηγεσία του ΔΗΚΟ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει ότι συμφωνεί με τον ΔΗΣΥ και ότι εκεί προσανατολίζεται, χωρίς να έχει δώσει κανένα στοιχείο ουσιαστικής στροφής.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ