Όσοι στην ηγεσία του ΕΛΑΜ θίγονται από τον χαρακτηρισμό, πρόσθεσε, είναι εκείνοι που οφείλουν να αποδείξουν ότι κινούνται εντός δημοκρατικού τόξου, καθώς το ζήτημα δεν είναι τυπικό αλλά ουσίας. Ο κ. Παμπορίδης κατηγόρησε ακόμη το ΕΛΑΜ ότι επενδύει συστηματικά στην αξιοποίηση της οπαδικής αγάπης για πολιτικούς σκοπούς, κάτι που χαρακτήρισε λυπηρό.

«Δεν θα ψήφιζα τον κ. Μαυρογιάννη»

Στο ερώτημα τι θα έκανε αν έμενε εκτός δεύτερου γύρου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη απέναντι στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, ο κ. Παμπορίδης είπε ότι το κίνητρό του είναι να μην βρεθεί ποτέ ξανά η βάση του ΔΗΣΥ μπροστά σε διλήμματα σαν εκείνα του 2023. Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει υποψηφιότητα και ότι δεν είναι γνωστό ποιον θα στηρίξει το ΑΚΕΛ, ωστόσο έδωσε μια σαφή απάντηση για το παρελθόν: αν βρισκόταν ξανά μπροστά στο ψηφοδέλτιο του δεύτερου γύρου του 2023, «δεν θα ψήφιζα τον κ. Μαυρογιάννη».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε βολιδοσκοπηθεί για υπουργείο στις κυβερνήσεις Χριστοδουλίδη, όχι από τον ίδιο τον Πρόεδρο, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε. Αρνήθηκε να κατονομάσει το χαρτοφυλάκιο, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να επρόκειτο για πρωτοβουλία του ενδιάμεσου. Εκτίμησε ότι ο Χριστοδουλίδης θα είναι υποψήφιος, καθώς βρίσκεται σε διαρκή προεκλογική από την ημέρα που εξελέγη, και συμπεριέλαβε σε αυτή τη λογική και τα επιδόματα.

Αν το χρίσμα πάει στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Παμπορίδης θα τον στηρίξει. Χαρακτήρισε ξένο προς την πολιτική του ηθική να αποχωρήσει και να κατέβει αυτόνομα «για να χαλάσει» τις πιθανότητες του κόμματος, ενώ για ενδεχόμενη θέση σε κυβέρνηση Νεοφύτου είπε ότι μοναδικό του κριτήριο θα ήταν αν μπορεί να φανεί χρήσιμος, θυμίζοντας ότι είχε αρνηθεί να παραμείνει στη δεύτερη θητεία Αναστασιάδη.

Ο Αβέρωφ, το ΓεΣΥ και η «σιγή ασυρμάτου»

Ο κ. Παμπορίδης αρνήθηκε ότι υπάρχει προσωπική κόντρα, επιμένοντας ότι ο Νεοφύτου εκφράζει μια συναλλακτική αντίληψη της πολιτικής που, κατά την άποψή του, οδήγησε στην ήττα του 2023. Επανήλθε στη σύγκρουσή τους για το ΓεΣΥ, λέγοντας ότι ο Νεοφύτου τοποθετήθηκε ένα βράδυ εναντίον της μεταρρύθμισης ενώπιον του τότε Προέδρου και ζήτησε χρόνο, τον οποίο πήρε. Όποιος θεωρεί ότι ήταν αμέτοχος στη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, είπε, «δεν έχει αντίληψη πώς λειτουργεί το σύστημα», αφού η προεδρία του κυβερνώντος κόμματος είναι η δεύτερη ισχυρότερη θέση στον τόπο.

Ως μεγαλύτερο αντίπαλο του ΔΗΣΥ δεν ανέδειξε ούτε τον Χριστοδουλίδη ούτε το ΑΚΕΛ, αλλά τον «κακό εαυτό» του κόμματος. Αυτοχαρακτηρίστηκε outsider απέναντι σε έναν πολιτικό που, όπως είπε, βιοπορίζεται όλη του τη ζωή από τον ΔΗΣΥ, και σημείωσε ότι πρέπει να καλύψει σε 30 μέρες ένα προβάδισμα 30 ετών. Τον ενόχλησε, παράλληλα, η προσπάθεια να επιβληθεί σιγή ασυρμάτου στα στελέχη μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, λέγοντας ότι ο ΔΗΣΥ δεν είναι κόμμα της σιωπής και ότι όποιος διεκδικεί ρόλο ηγέτη δεν μπορεί να αποφεύγει να τοποθετηθεί.

Άσκησε επίσης κριτική σε ένα πολιτικό σύστημα όπου, όπως είπε, οι μέτριοι λειτουργούν σαν πορτιέρηδες και κρατούν τους ικανούς μακριά, προσθέτοντας ότι ένας Πρόεδρος που περιβάλλεται από κατώτερους για να μην απειλείται δεν είναι ικανός για τη θέση. Αν κερδίσει το χρίσμα, σκοπεύει να περιοδεύσει για μήνες στη βάση, να διαβουλευθεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις και να παρουσιάσει το μανιφέστο του πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Ανάμεσα σε όσους συμβουλεύεται ανέφερε τον Ιωάννη Κασουλίδη, τη Στέλλα Κυριακίδου και τον Χάρη Γεωργιάδη.