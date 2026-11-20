Σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, την περίοδο 2024-2026 εκδόθηκαν συνολικά 80 εξώδικα πρόστιμα, ύψους €857.845, τα οποία υπερβαίνουν τις €5.000 το καθένα. Από αυτά πληρώθηκαν μόλις 24 συνολικής αξίας €92.935.

Ειδικότερα, το 2024 εκδόθηκαν 25 εξώδικα πρόστιμα συνολικής αξίας €236.967 από τα οποία πληρώθηκαν 10, ύψους €40.280. Το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός εξωδίκων καθώς εκδόθηκαν 39 συνολικής αξίας €449.758. Από αυτά εξοφλήθηκαν μόλις 12 έναντι €42.530. Για το 2026, μέχρι τον Οκτώβριο, είχαν εκδοθεί 16 εξώδικα ύψους €171.120, από τα οποία πληρώθηκαν μόλις δύο συνολικής αξίας €10.125.

Πρόστιμο €23.000

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του υπουργού, το υψηλότερο εξώδικο πρόστιμο που έχει πληρωθεί ανέρχεται στις €23.000. Αντίθετα, τα εξώδικα τα οποία δεν εξοφλήθηκαν, έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Ηλεκτρονική εξόφληση

Στην επιστολή του προς τη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι από τον Ιούλιο του 2013, μετά από σχετική τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, κανένα εξώδικο πρόστιμο δεν καταβάλλεται σε μετρητά. Έκτοτε, όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, αρχικά μέσω της πλατφόρμας JCC Smart και στη συνέχεια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας, τα εξώδικα πρόστιμα καταβάλλονταν σε μετρητά στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Εκπτώσεις έως 25% στα εξώδικα

Παράλληλα, βάσει του άρθρου 82Α της σχετικής νομοθεσίας, προβλέπεται μείωση του εξώδικου προστίμου για όσους το εξοφλήσουν στο σύνολό του εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται ανάλογα με τους βαθμούς ποινής που έχει στο μητρώο του ο παραβάτης. Συγκεκριμένα, η μείωση ανέρχεται στο 25% για όσους δεν έχουν βαθμούς ποινής, στο 15% για όσους έχουν έναν βαθμό και στο 5% για όσους έχουν δύο βαθμούς.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2026, σε ερώτηση της βουλευτού Αμμοχώστου, Λίτσας Δρουσιώτου.