Σε ανακοίνωσή του, ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας σημειώνει ότι το βιβλίο αγγίζει ένα από τα πιο οδυνηρά και λιγότερο φωτισμένα κεφάλαια της κυπριακής τραγωδίας του 1974, αναδεικνύοντας τις τραγικές συνέπειες που βίωσαν γυναίκες οι οποίες υπήρξαν θύματα της πολεμικής βίας και, για δεκαετίες, αναγκάστηκαν να ζουν στη σιωπή.

Κεντρική ηρωίδα του βιβλίου είναι η Αντρούλα, μια γυναίκα που υπήρξε θύμα βιασμού κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1974 και έφερε στον κόσμο ένα παιδί ως αποτέλεσμα εκείνης της φρικτής εμπειρίας.

Μέσα από την ιστορία της, η συγγραφέας επιχειρεί,προστίθεται στην ανακοίνωση να φωτίσει όχι μόνο τη βία και τις πληγές του πολέμου, αλλά και τη σιωπή, την κοινωνική προκατάληψη και το στίγμα που πολλές γυναίκες κουβάλησαν για ολόκληρη τη ζωή τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και ο ίδιος ο τίτλος του έργου. Η έννοια της «μαγαρισμένης» παραπέμπει σε μια κοινωνική αντίληψη που φόρτωσε στις γυναίκες την ντροπή για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον τους.

Ο ΠΠΟΧ υπογραμμίζει ότι η ντροπή δεν ανήκει στο θύμα, αλλά στον θύτη και στη βαρβαρότητα της πράξης. Μέσα από αυτή την οπτική, το βιβλίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ιστορική μνήμη της Κύπρου, καθώς υπενθυμίζει ότι η τραγωδία του 1974 δεν αφορά μόνο τους νεκρούς, τους αγνοουμένους και τους εκτοπισμένους, αλλά και τις γυναίκες που υπέφεραν σιωπηλά και σε πολλές περιπτώσεις δεν βρήκαν ποτέ τη δύναμη ή την ευκαιρία να μιλήσουν.

Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Χλώρακας, η «Μαγαρισμένη» έρχεται να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από μια πληγή που παραμένει ανοικτή στη συλλογική μνήμη.

Η βία, η βαρβαρότητα και η σιωπή που την περιέβαλε αποτελούν τον πραγματικό πυρήνα του τραύματος και όχι οι γυναίκες που υπήρξαν θύματά του. Όπως αναφέρεται η παρουσίαση του βιβλίου στην Πάφο αποτέλεσε, ως εκ τούτου, μια αφορμή για αναστοχασμό γύρω από τη μνήμη, την αξιοπρέπεια των θυμάτων και την ανάγκη να φωτιστούν πτυχές της κυπριακής ιστορίας που για χρόνια παρέμειναν στη σκιά.

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας χαρακτηρίζει το βιβλίο ως ένα έργο που αξίζει να διαβαστεί και κυρίως να προβληματίσει, καθώς θέτει με ευθύ τρόπο το ερώτημα κατά πόσο μια κοινωνία μπορεί πραγματικά να μιλά για ιστορική μνήμη, όταν ορισμένες από τις πιο επώδυνες μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν την τραγωδία παραμένουν στη σιωπή.

«Μαγαρισμένη δεν είναι η γυναίκα που υπέστη τη βία. Μαγαρισμένη είναι η ίδια η βία, η βαρβαρότητα και η σιωπή που την περιβάλλει», είναι το μήνυμα που αναδεικνύεται μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου,καταλήγει ο ΠΠΟΧ.