Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μικροί και μεγάλοι στην Πάφο, μέσα από την παράσταση «Οι Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στον Πολυχώρο Αττικόν. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Πάφου στο πλαίσιο του Κύκλου Εκδηλώσεων «Οικογένεια», προσέλκυσε μεγάλο αριθμό οικογενειών και έφερε τα παιδιά πιο κοντά στην κλασική μουσική μέσα από έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο.
Ένα μουσικό ταξίδι στις τέσσερις εποχές μάγεψε μικρούς και μεγάλους στην Πάφο
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου η γνωστή σύνθεση του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη παρουσιάστηκε ως μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία, συνδυάζοντας ζωντανή μουσική, αφήγηση και animation.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα μουσικό ταξίδι στις τέσσερις εποχές του χρόνου, το οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Όπως αναγέρεται ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της παράστασης ήταν η διαδραστική αφήγηση της Σοφίας Ιωάννου.
Με τρόπο προσιτό και παιχνιδιάρικο, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην παρουσίαση, ανακαλύπτοντας μουσικά στοιχεία και αναγνωρίζοντας ήχους και μελωδίες.
Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς η μουσική μπορεί να περιγράψει εικόνες, κινήσεις και συναισθήματα. Τη μουσική ερμηνεία ανέλαβαν η Γκαλίνα Ντίμοβα Γκεοργκίεβα στο πιάνο και ο Χρυσόστομος Νεοφύτου στο βιολί, δίνοντας στις «Τέσσερις Εποχές» μια ιδιαίτερη ζωντάνια.
Τη μουσική και την αφήγηση πλαισίωσε το animation των Διονύση Καλλή, Χριστίνας Χριστοδούλου και Κυριάκου Φιλοκώστα από το Kimonos Animation Studio, δημιουργώντας ένα οπτικό περιβάλλον που συμπλήρωνε αρμονικά την παράσταση και ενίσχυε τη συμμετοχή των παιδιών.
Η εκδήλωση εντάχθηκε στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου Πάφου να δημιουργεί πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την οικογένεια και να φέρνει τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικές μορφές τέχνης και νέα μουσικά ακούσματα.
Μέσα από τέτοιες δράσεις, η κλασική μουσική παρουσιάζεται με τρόπο φιλικό και κατανοητό στα παιδιά, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και της αγάπης τους για τον πολιτισμό από μικρή ηλικία, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ.Πάφου.
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