Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 119 μετακινήσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων δεσμοφυλάκων που υπηρετούσαν επί σειρά ετών στις ίδιες θέσεις. Οι μετακινήσεις αποσκοπούν στην ανανέωση της υπηρεσιακής διάρθρωσης, στη δικαιότερη κατανομή καθηκόντων και ευθυνών και στην ενίσχυση του αισθήματος δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν ουσιαστικά τα μέτρα ασφαλείας, με διπλασιασμό του αριθμού των δεσμοφυλάκων που εκτελούν καθήκοντα ασφάλειας και ανανέωση κατά 80% της σύνθεσης του προσωπικού ασφαλείας, με την τοποθέτηση έμπειρων, δυναμικών και επιχειρησιακά ικανών στελεχών.

Σημαντική ενίσχυση υπήρξε επίσης στο Κλιμάκιο Ερευνών και στο Κέντρο Ελέγχου, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτήρηση, την πρόληψη περιστατικών και την ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια για ενίσχυση της πειθαρχίας, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Κεντρικών Φυλακών, με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και την ίση μεταχείριση του προσωπικού.