Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι οι άτυπες μαθητικές εκδρομές αποτελούν ζήτημα που απασχολεί τη Συνομοσπονδία από την πρώτη χρονιά ανάληψης των καθηκόντων του, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την κατάργησή τους.

Αναφερόμενος στον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία. Όπως είπε, η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου της μαθήτριας.

Διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να συνδέσει άμεσα το τραγικό περιστατικό με το γενικότερο ζήτημα των εκδρομών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αποτελεί αφορμή για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και χρόνια.

«Δεν υπάρχει έλεγχος»

Ο κ. Κωνσταντίνου εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες εκδρομές δεν είναι θεσμοθετημένες και δεν διοργανώνονται ούτε από το Υπουργείο Παιδείας ούτε από τις σχολικές μονάδες.

Σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς υπογράφουν συγκατάθεση για τη συμμετοχή των παιδιών τους, ενώ σε άλλες όχι, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να μη γνωρίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομοθεσία προβλέπει ότι για την πραγματοποίηση κράτησης απαιτείται ενήλικο άτομο, ενώ στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων χρειάζεται έγγραφη συγκατάθεση.

Όπως ανέφερε, αρκετές φορές κρατήσεις πραγματοποιούνται από γονείς εκ μέρους των μαθητών, ενώ δεν περιορίζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά περιλαμβάνουν και μεμονωμένες κατοικίες, στις οποίες μπορεί να διαμένουν από 10 μέχρι και 20 άτομα.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια τέτοιων εκδρομών παρατηρούνται περιστατικά μαθητών που κυκλοφορούν μεθυσμένοι, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με ουσίες. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την πιθανότητα προσέγγισης των ανηλίκων από επιτήδειους.

«Η πολιτική βούληση χρειάζεται και για αυτό το θέμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Αστυνομία, το πρόβλημα παραμένει.

«Μια ολόκληρη βιομηχανία»

Ο κ. Κωνσταντίνου χαρακτήρισε τη διοργάνωση των εκδρομών «ολόκληρη βιομηχανία», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξήγησε, αρχικά συμμετείχαν λίγα σχολεία από τη Λευκωσία, ενώ στη συνέχεια οι εκδρομές επεκτάθηκαν και σε σχολεία άλλων πόλεων. Πρόσθεσε ότι υπάρχει συντονισμός ως προς τις εβδομάδες κατά τις οποίες συμμετέχουν διαφορετικά σχολεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση της 17χρονης, σημειώνοντας ότι έχει στην κατοχή του μήνυμα της διευθύντριας του σχολείου προς τους γονείς, με το οποίο τους ενημέρωνε ότι η εκδρομή δεν τελούσε υπό την έγκριση του σχολείου, του Υπουργείου ή του Συνδέσμου Γονέων και ότι η συμμετοχή γινόταν με δική τους ευθύνη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ευθύνη φέρουν και τα καταλύματα που δέχονται μαθητές, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εκπρόσωποί τους επισκέπτονται σχολεία για την είσπραξη χρημάτων σε μετρητά.

Ευθύνη και στους γονείς

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας υπογράμμισε ότι οι γονείς έχουν νομική ευθύνη για τα παιδιά τους μέχρι την ενηλικίωσή τους και οφείλουν να τα προστατεύουν από ενδεχόμενους κινδύνους.

«Κάποτε πρέπει να λέμε και όχι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η υπερβολική αγάπη δεν σημαίνει απαραίτητα πως βοηθά τα παιδιά.

Τόνισε ότι η Συνομοσπονδία θα απαιτήσει επισήμως την προώθηση διαδικασιών για κατάργηση των συγκεκριμένων εκδρομών, καλώντας τα Υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις.

«Αυτές οι εκδρομές κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερες. Η κατάσταση σήμερα είναι ανεξέλεγκτη», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια.

Ακούστε την παρέμβαση του Λοΐζου Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 23-11-2026 ΛΟΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ