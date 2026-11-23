Ο 29χρονος συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και τέθηκε υπό κράτηση, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας που διαπράχθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026 στη Λεμεσό.
Συνελήφθη 29χρονος για ληστεία στη Λεμεσό - Στην κατοχή του ρολόι και 130 πέτρες που μοιάζουν με διαμάντια
Στη σύλληψη 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα για διερευνώμενη υπόθεση ληστείας στη Λεμεσό, προχώρησε η Αστυνομία. Κατά τον σωματικό έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή του ένα ρολόι και 130 πέτρες που μοιάζουν με διαμαντάκια, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις
Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε τη σύλληψή του, εντοπίστηκαν στην κατοχή του ένα ρολόι χειρός και ένα μικρό πλαστικό κουτί που περιείχε 130 πέτρες που μοιάζουν με διαμαντάκια.
Ο 29χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή των αντικειμένων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.
Από περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.
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