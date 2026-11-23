Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε τη σύλληψή του, εντοπίστηκαν στην κατοχή του ένα ρολόι χειρός και ένα μικρό πλαστικό κουτί που περιείχε 130 πέτρες που μοιάζουν με διαμαντάκια.

Ο 29χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή των αντικειμένων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.