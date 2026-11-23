Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:30 χθες το απόγευμα, 23χρονος κατήγγειλε ότι στις 22 Νοεμβρίου τέθηκε φωτιά στη μοτοσικλέτα του, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στην αυλή της οικίας του.

Από τη φωτιά, η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, ενώ κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 30χρονου.

Ο ύποπτος συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 30χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.