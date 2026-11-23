Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού μοτοσικλέτας στη Λευκωσία.
Λευκωσία: Κακόβουλη φωτιά σε μοτοσικλέτα 23χρονου - Υπό κράτηση 30χρονος
Στη σύλληψη 30χρονου για διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού μοτοσικλέτας στη Λευκωσία προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από μαρτυρία που προέκυψε κατά τις έρευνες. Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τη μοτοσικλέτα 23χρονου και προκάλεσε ζημιές σε δεύτερη, ενώ ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 4:30 χθες το απόγευμα, 23χρονος κατήγγειλε ότι στις 22 Νοεμβρίου τέθηκε φωτιά στη μοτοσικλέτα του, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στην αυλή της οικίας του.
Από τη φωτιά, η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου.
Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, ενώ κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 30χρονου.
Ο ύποπτος συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Ο 30χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.
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