Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει και η κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση. Δεν αρκεί να επιδιώκουμε να καταστήσουμε την Κύπρο εκπαιδευτικό κέντρο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους πανεπιστήμια θέλουμε, ποια αποστολή καλούνται να υπηρετήσουν και με ποια κριτήρια θα αξιολογούμε τη συνεισφορά τους στην κοινωνία.

Εταιρική λογική

Η επικράτηση μιας επιχειρηματικής αντίληψης στη λειτουργία των πανεπιστημίων αποτελεί μια από τις διεθνείς εξελίξεις των δεκαετιών. Η οικονομική βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα, η προσέλκυση φοιτητών και η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων απέκτησαν κεντρική θέση στη στρατηγική των ιδρυμάτων. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην ανάγκη οικονομικής διαχείρισης αλλά στην περίπτωση που η οικονομική διαχείριση μετατρέπεται σε φιλοσοφία λειτουργίας.

Το πανεπιστήμιο δεν είναι επιχείρηση παραγωγής τίτλων σπουδών. Δεν είναι ένας οργανισμός που αξιολογεί την επιτυχία του με βάση τον αριθμό των εγγραφών, τα δίδακτρα, τα έσοδα ή την αύξηση του μεριδίου του στην εκπαιδευτική αγορά. Είναι ένας θεσμός γνώσης, επιστημονικής αναζήτησης, πολιτισμού και κοινωνικής προόδου. Όταν η διοίκηση αντιμετωπίζει την ακαδημαϊκή δραστηριότητα ως κόστος και την εμπορική ανάπτυξη ως αυτοσκοπό, διαμορφώνεται μια αντιστροφή προτεραιοτήτων. Η ποιότητα υποχωρεί μπροστά στην ποσότητα, η επιστημονική ανεξαρτησία μπροστά στις οικονομικές σκοπιμότητες και η μακροπρόθεσμη πνευματική επένδυση μπροστά στα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και στα δημόσια ιδρύματα, η γραφειοκρατία, οι διοικητικές ιεραρχίες, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις και η ανεπαρκής λογοδοσία μπορούν να απομακρύνουν το πανεπιστήμιο από την αποστολή του. Η διαφορά βρίσκεται στους μηχανισμούς που δημιουργούν τις στρεβλώσεις, όχι στην έκτασή τους.

Γραφειοκρατία

Ένα από τα χαρακτηριστικά της πανεπιστημιακής λειτουργίας είναι η υπερβολική διοικητικοποίηση. Επιτροπές, αναφορές, έλεγχοι, διαδικασίες συμμόρφωσης, αξιολογήσεις και υποχρεώσεις απορροφούν περισσότερο χρόνο από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Η διαφάνεια, η νομιμότητα και η διασφάλιση ποιότητας είναι απαραίτητες. Κανένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, διαδικασίες και λογοδοσία. Όμως, όταν η τεκμηρίωση της εργασίας γίνεται σημαντικότερη από την εργασία, κάτι έχει πάει στραβά. Ο καθηγητής δεν πρέπει να μετατρέπεται σε διοικητικό υπάλληλο που αφιερώνει χρόνο για να αποδεικνύει ότι διδάσκει και ερευνά. Η διοίκηση οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο ακαδημαϊκός να επιτελεί το έργο του, όχι να τον εγκλωβίζει σε έναν κύκλο γραφειοκρατικών υποχρεώσεων.

Προβληματική είναι η επικράτηση της αριθμητικής αντίληψης περί αριστείας. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων, οι ετεροαναφορές, τα κονδύλια και οι κατατάξεις αποτελούν εργαλεία. Δεν μπορούν, όμως, να υποκαθιστούν την επιστημονική κρίση. Ένα επιστημονικό έργο δεν είναι σημαντικότερο επειδή δημοσιεύθηκε σε περιοδικό υψηλότερου συντελεστή απήχησης, ούτε ένας δάσκαλος είναι λιγότερο πολύτιμος επειδή δεν διαθέτει εντυπωσιακό ερευνητικό αποτύπωμα. Η αρχή πρέπει να είναι απλή, δηλαδή οι δείκτες να υπηρετούν την ποιότητα και όχι η ποιότητα να υποτάσσεται στους δείκτες.

Αξιοκρατία

Η κρίση που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια δεν οφείλεται αποκλειστικά σε εξωτερικές οικονομικές πιέσεις. Ένα μέρος της ευθύνης βρίσκεται στο εσωτερικό τους. Η αδιαφανής λήψη αποφάσεων, οι προσωπικές συμμαχίες, οι συντεχνιακές αντιλήψεις, η ευνοιοκρατία και η ανεπαρκής αξιολόγηση του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία ενός ιδρύματος. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν αποτελεί, όμως, άλλοθι για θεσμική αυθαιρεσία ή απουσία λογοδοσίας. Η πανεπιστημιακή αυτονομία πρέπει να συνοδεύεται από διαφανείς διαδικασίες, αξιοκρατική στελέχωση, αποτελεσματικούς ελέγχους και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

Ευθύνη έχουν οι πανεπιστημιακές ηγεσίες. Ο πρύτανης δεν είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός εκπρόσωπος ενός ιδρύματος ούτε ο πρόεδρος ενός συμβουλίου απλώς διαχειριστής οικονομικών και οργανωτικών ζητημάτων. Η πανεπιστημιακή ηγεσία οφείλει να διαθέτει όραμα, επιστημονικό κύρος, διοικητική επάρκεια, ανεξαρτησία κρίσης και ικανότητα σύνθεσης απόψεων. Το πανεπιστήμιο χρειάζεται ηγέτες που να υπερασπίζονται την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και να απαιτούν από αυτήν υψηλές επιδόσεις, υπευθυνότητα και προσήλωση στη θεσμική αποστολή. Χωρίς αυτή την ισορροπία, η αυτονομία κινδυνεύει να μετατραπεί σε εσωστρέφεια και η διοίκηση σε μηχανισμό αναπαραγωγής εξουσίας.

Αντιφάσεις

Η Κύπρος έχει πραγματοποιήσει βήματα στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν διευρύνει τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, έχουν ενισχύσει τη διεθνή παρουσία τους και έχουν προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή έχει εκπαιδευτική, οικονομική και κοινωνική σημασία.

Η στρατηγική της Πολιτείας, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2024, θέτει ως προτεραιότητες την αναβάθμιση της ποιότητας, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόκειται για ορθές κατευθύνσεις. Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή τους να μην μετατραπεί σε μια άσκηση σχεδιασμού και συμμόρφωσης. Η προσέλκυση ξένων φοιτητών δεν μπορεί να αποτελεί τον υπέρτατο δείκτη επιτυχίας. Ούτε η αύξηση των προγραμμάτων είναι θετική αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ακαδημαϊκοί, οι υποδομές και οι προϋποθέσεις ποιοτικής διδασκαλίας.

Η χώρα πρέπει να αποφύγει τον πειρασμό της ανεξέλεγκτης πανεπιστημιακής επέκτασης. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα δεν εξασφαλίζεται με την αύξηση του αριθμού των ιδρυμάτων ή των προγραμμάτων αλλά με την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών, την επιστημονική ποιότητα και την εμπιστοσύνη που εμπνέουν τα πανεπιστήμιά μας. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο κατακερματισμός, ο ανταγωνισμός χωρίς στρατηγικό προσανατολισμό και η περιορισμένη αξιοποίηση κοινών ερευνητικών υποδομών δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η Κύπρος είναι μικρή χώρα και δεν διαθέτει την πολυτέλεια να λειτουργεί με ακαδημαϊκές νησίδες που ανταγωνίζονται χωρίς να συνεργάζονται.

*Πρώην πρύτανης, καθηγητής-ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο Philips