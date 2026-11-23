Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική». Είπε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες η δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία κατατέθηκαν πολλά σχόλια, τα οποία το Υπουργείο κωδικοποίησε. Στόχος της συνάντησης, πρόσθεσε, ήταν να ενημερωθούν οι οργανώσεις για τις εξελίξεις και τις πρόσθετες ρυθμίσεις που εντάσσονται στην πρόταση, ώστε αυτή να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή για συζήτηση.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, στόχος ήταν να αποσαφηνιστούν οι θέσεις και τα σημεία στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, ανέφερε η Υπουργός. Το Υπουργείο, είπε, έχει προχωρήσει από την αρχή σε πολλές αλλαγές με βάση τις εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ πρόσθεσε ότι και στη συνάντηση πρότεινε πρόσθετες ρυθμίσεις, κυρίως για το μητρώο.

«Τα θέματα τα οποία προσκρούουν στη συνταγματικότητα και στη νομιμότητα δεν μπορούμε να αλλάξουμε», είπε η κ. Μιχαηλίδου, προσδιορίζοντας ως βασικό σημείο διαφωνίας τη μονιμοποίηση, όπως εφαρμόζεται ευρύτερα στον δημόσιο τομέα. Όπως ανέφερε, όλοι οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου πρέπει να παρακάθονται σε εξέταση.

Η Υπουργός είπε ότι παραμένει ανοικτό ένα κανάλι επικοινωνίας και ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συναντούσαν σε λίγο τους διευθυντές της τεχνικής, της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης, για να ανταλλάξουν στοιχεία σχετικά με το μητρώο.

Η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό στον διάλογο, με στόχο να προωθήσει την αναθεωρημένη πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή το συντομότερο δυνατό. Απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του διαλόγου, είπε ότι από την πλευρά του Υπουργείου αυτός βρίσκεται σε καλό δρόμο, αλλά οι διαφωνίες αφορούν ένα ή δύο ζητήματα νομιμότητας, τα οποία, όπως σημείωσε, δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο έκανε μεγάλα βήματα τους τελευταίους μήνες για να ικανοποιήσει αιτήματα, αλλά δεν εργάζεται μόνο για την ικανοποίηση συνδικαλιστικών αιτημάτων. Όπως είπε, η πρόταση αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σήμερα στα σχολεία ή εργάστηκαν εκεί τα τελευταία χρόνια όσο και όσους έχουν περάσει εξετάσεις, καθώς η νομοθεσία επιτρέπει μόνο σε αυτούς να εργαστούν στα σχολεία.

«Δουλεύουμε και για τα παιδιά, τα νέα παιδιά που τελειώνουν τα πανεπιστήμια και θέλουν να μπουν στο επάγγελμα», είπε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι έχει προταθεί μια ισορροπημένη και δίκαιη πρόταση. Οι ρυθμίσεις αλλάζουν και αιτήματα ικανοποιούνται, ανέφερε, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές που προσκρούουν στη νομιμότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ