Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Solférias εντάσσει την Κύπρο στο θερινό πρόγραμμά του για το 2027. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, από τις 6 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με τη νέα σύνδεση, το αεροδρόμιο Λάρνακας θα εξυπηρετείται απευθείας από τρεις πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου. Από την Ισπανία, η Λάρνακα συνδέεται με τη Βαρκελώνη από τον Οκτώβριο του 2025, με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις της Wizz Air κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η σύνδεση προσφέρεται επίσης από την Cyprus Airways κατά τη θερινή περίοδο, με έναρξη το καλοκαίρι του 2025. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, η Wizz Air θα συνδέει τη Λάρνακα και με τη Μαδρίτη, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής χαρακτήρισε την έναρξη των πτήσεων από το Οπόρτο, από τον Ιούνιο του 2027, «είδηση που μας χαροποιεί» και η οποία ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για σημαντική επιτυχία, καθώς για πρώτη φορά προγραμματίζονται απευθείας πτήσεις από και προς την Πορτογαλία. Ο κ. Κουμής συνέδεσε την εξέλιξη με την καλή πορεία του κυπριακού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και συνεχάρη τους συνεργάτες του στο Υφυπουργείο, καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα που συνέβαλαν στην προσπάθεια.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει τόσο η απευθείας σύνδεση με την πορτογαλική αγορά όσο και η σύνδεση της Κύπρου με τρεις σημαντικές πόλεις της Ιβηρικής Χερσονήσου. «Ουσιαστικά τίθενται επιτέλους οι βάσεις για κάθοδο τόσο της ισπανικής όσο και της πορτογαλικής αγοράς στη χώρα μας», είπε, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τρία αεροδρόμια που διατηρούν εδώ και χρόνια καλή αεροπορική σύνδεση με την αμερικανική ήπειρο.

Καταληκτικά, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της για περαιτέρω βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης της χώρας, κάτι που, όπως είπε, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ