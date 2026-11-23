Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε χρόνο για να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσθέσει μάρτυρες στην υπόθεση, στην οποία αρχικά είχαν παραπεμφθεί τέσσερις κατηγορούμενοι.

Τρεις από αυτούς, ένας 42χρονος και δύο 29χρονοι, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους σε προηγούμενη δικάσιμο, παρά την ένσταση των συνηγόρων υπεράσπισής τους στην κράτησή τους. Καθένας υποχρεώθηκε να υπογράψει εγγύηση ύψους €30.000 με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται τρεις φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Τα ονόματά τους τοποθετήθηκαν επίσης στο στοπ λιστ.

Υπόδικος παραμένει ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος αντιμετωπίζει και κατηγορία για απόπειρα φόνου γνωστού επιχειρηματία. Σε προηγούμενη δικάσιμο είχε απαλλαγεί 32χρονος λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας.

Ο 42χρονος κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι δύο 29χρονοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορία για συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων. Σε προηγούμενη δικάσιμο οι κατηγορούμενοι απάντησαν ότι δεν παραδέχονται ενοχή.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία στις 22 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

Πηγή: ΚΥΠΕ