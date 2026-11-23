Άσκηση διαχείρισης περιστατικού αεροπειρατείας σε αεροσκάφος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ 23:00 και 03:00, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.
Σενάριο αεροπειρατείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Νυχτερινή άσκηση με κινητοποίηση Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών
Άσκηση διαχείρισης αεροπειρατείας θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, από τις 23:00 έως τις 03:00.
Στην άσκηση θα συμμετάσχουν η Αστυνομία Κύπρου, μέσω της Μ.Μ.Α.Δ. και της Δ.ΑΣ.Α., η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Θα λάβουν επίσης μέρος η Πολιτική Αεροπορία, η Hermes Airports και η Cyprus Airways.
Στόχος είναι να αξιολογηθούν ο βαθμός ετοιμότητας και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των σχετικών Σχεδίων Επιχειρήσεων, καθώς και ο συντονισμός και η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιστατικό αεροπειρατείας εντός του αεροδρομίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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