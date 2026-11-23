Στην άσκηση θα συμμετάσχουν η Αστυνομία Κύπρου, μέσω της Μ.Μ.Α.Δ. και της Δ.ΑΣ.Α., η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Θα λάβουν επίσης μέρος η Πολιτική Αεροπορία, η Hermes Airports και η Cyprus Airways.

Στόχος είναι να αξιολογηθούν ο βαθμός ετοιμότητας και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των σχετικών Σχεδίων Επιχειρήσεων, καθώς και ο συντονισμός και η ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιστατικό αεροπειρατείας εντός του αεροδρομίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ