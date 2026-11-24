Το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΕΛΑΜ για την ανάδειξη των τριών αντιπροέδρων του κόμματος, τις θέσεις των οποίων διεκδικούν συνολικά επτά υποψήφιοι.
ΕΛΑΜ: Επτά υποψήφιοι διεκδικούν τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων – Το Σάββατο οι εκλογές
Σε πέντε εκλογικά κέντρα θα διεξαχθεί η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΕΛΑΜ – Οι επτά υποψήφιοι και οι ώρες ψηφοφορίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 17:00, με μονόωρη διακοπή της ψηφοφορίας μεταξύ 13:00 και 14:00.
Όπως διευκρινίζεται, κάθε μέλος του κόμματος που έχει δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον δύο και το πολύ τρεις υποψηφίους, προκειμένου το ψηφοδέλτιό του να θεωρηθεί έγκυρο.
Οι επτά υποψήφιοι
Τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων διεκδικούν, κατά αλφαβητική σειρά, οι:
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Χαράλαμπος Γρηγορίου
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Άντρη Διονυσίου
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Νεφέλη Κούρτη
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Στυλιανός Νεάρχου
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Ιωάννης Όσκης
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Λίνος Παπαγιάννης
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Παναγιώτης Χατζησυμεού
Τα εκλογικά κέντρα
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε πέντε εκλογικά κέντρα, ένα σε κάθε επαρχία, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Λευκωσία
Νάξου 2, 1ος όροφος, αρ. 1, Τ.Κ. 1070
Λεμεσός
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 228, Κτίριο Αγίου Παύλου, Block B, 4ος όροφος, Τ.Κ. 3030
Λάρνακα
Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 28, Πολυκατοικία Ακρόπολις, διαμέρισμα 4
Αμμόχωστος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 1 & 2, Τ.Κ. 5280, Παραλίμνι
Πάφος
BEON ACTIVE OFFICE BY INEX, Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 10, Τ.Κ. 8046
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