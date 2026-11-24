Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 17:00, με μονόωρη διακοπή της ψηφοφορίας μεταξύ 13:00 και 14:00.

Όπως διευκρινίζεται, κάθε μέλος του κόμματος που έχει δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον δύο και το πολύ τρεις υποψηφίους, προκειμένου το ψηφοδέλτιό του να θεωρηθεί έγκυρο.

Οι επτά υποψήφιοι

Τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων διεκδικούν, κατά αλφαβητική σειρά, οι:

Χαράλαμπος Γρηγορίου

Άντρη Διονυσίου

Νεφέλη Κούρτη

Στυλιανός Νεάρχου

Ιωάννης Όσκης

Λίνος Παπαγιάννης

Παναγιώτης Χατζησυμεού

Τα εκλογικά κέντρα

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε πέντε εκλογικά κέντρα, ένα σε κάθε επαρχία, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Λευκωσία

Νάξου 2, 1ος όροφος, αρ. 1, Τ.Κ. 1070

Λεμεσός

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 228, Κτίριο Αγίου Παύλου, Block B, 4ος όροφος, Τ.Κ. 3030

Λάρνακα

Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 28, Πολυκατοικία Ακρόπολις, διαμέρισμα 4

Αμμόχωστος

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 1 & 2, Τ.Κ. 5280, Παραλίμνι

Πάφος

BEON ACTIVE OFFICE BY INEX, Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 10, Τ.Κ. 8046