Φοβούνται απολύσεις

Με υπόμνημα 13 αιτημάτων, ο Σύνδεσμος Φροντιστών εκφράζει φόβους ότι η αναγνώριση των άτυπων φροντιστών θα οδηγήσει σε απολύσεις επαγγελματιών και, κατ’ επέκταση, σε περιστατικά παραμέλησης ατόμων με αναπηρίες. Καταγγέλλει ότι συγγενείς οι οποίοι μέχρι πρότινος δήλωναν ότι δεν είχαν χρόνο να φροντίσουν τους δικούς τους ανθρώπους εμφανίζονται τώρα πρόθυμοι να το πράξουν, χωρίς καμία αλλαγή στο πρόγραμμα εργασίας τους.

«Αρκετοί φροντιζόμενοί μας μάς εξέφρασαν [...] την ανησυχία ότι οι δικοί τους θα μας απολύσουν για να λαμβάνουν οι ίδιοι το επίδομα, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μείνουν αφρόντιστα», αναφέρεται στο υπόμνημα. Ο Σύνδεσμος καταγγέλλει ακόμη αξιοποίηση επιδομάτων για προσωπικές ανάγκες συγγενών, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες συγγενείς δηλώνονται ως άτυποι φροντιστές, ενώ στην πράξη αξιοποιούν αλλοδαπές οικιακές βοηθούς δηλωμένες σε άλλους εργοδότες. Κάνει, μάλιστα, λόγο για εξαπάτηση του Δημοσίου.

Οι επαγγελματίες ζητούν υποχρεωτικά συμβόλαια και για τους άτυπους φροντιστές, οι οποίοι, κατά την άποψή τους, θα πρέπει να διαμένουν με το άτομο με αναπηρία, να μην εργάζονται εκτός οικίας και να υπόκεινται σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους. Η πρόεδρος του Συνδέσμου, Ειρήνη Λαονάρη, υπογράμμισε ότι οι επαγγελματίες καταβάλλουν Κοινωνικές Ασφαλίσεις, έχουν υποχρεώσεις και παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης 100 ωρών. Ζητούν επίσης οικονομικούς ελέγχους στους συγγενείς που διαχειρίζονται επιδόματα, με υποχρεωτική προσκόμιση αποδείξεων δαπανών, καθώς και δημιουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης.

Τα αναδρομικά και το «pocket money»

Αντιδράσεις προκάλεσε η απαίτηση των φροντιστών να καταβληθεί στους ίδιους και όχι στα άτομα με αναπηρίες η αύξηση του 10% στο επίδομα κατ’ οίκον φροντίδας. Το ίδιο διεκδικούν και για τα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να καταλήξουν στον επαγγελματία που παρείχε τις υπηρεσίες και όχι στον δικαιούχο ως χρηματική παροχή, χρησιμοποιώντας στο υπόμνημά τους τον χαρακτηρισμό «pocket money».

Ο Σύνδεσμος ζητά, παράλληλα, αναπροσαρμογή του επιδόματος βάσει ΑΤΑ, υποστηρίζοντας ότι για περισσότερο από μία δεκαετία δεν είχε λάβει αύξηση. Θέτει επίσης ζήτημα συμμετοχής προσώπου με γνώση της κατ’ οίκον φροντίδας στο Ιατροσυμβούλιο, ώστε να καταγράφονται επακριβώς οι ανάγκες κάθε δικαιούχου.

«Χρειάζεται να κάθεται και στον καναπέ»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της προέδρου της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδος Ανθοπούλου, η οποία, αναφερόμενη σε προηγούμενο υπόμνημα του Συνδέσμου, έκανε λόγο για διατυπώσεις που ξεπερνούσαν τα όρια του μισαναπηρισμού. Κατήγγειλε ότι οι ωριαίες χρεώσεις φροντιστών φτάνουν τα €30–€35, την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες λαμβάνει επιδόματα φροντίδας που δεν ξεπερνούν τα €440 μηνιαίως. Υπέδειξε, μάλιστα, ότι οικογένειες ατόμων με βαριές αναπηρίες δυσκολεύονται να βρουν επαγγελματίες πρόθυμους να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Ανθοπούλου αναφέρθηκε σε προηγούμενη συνομιλία της με την κ. Λαονάρη, η οποία, όπως είπε, της είχε αναφέρει ότι φροντιστές επισκέπτονται σπίτια και βρίσκουν τις μητέρες να κάθονται στον καναπέ. «Ναι, χρειάζεται να κάθεται και πάνω στον καναπέ. Χρειάζεται», αντέδρασε η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, προσθέτοντας ότι μια μητέρα έχει δικαίωμα ακόμη και να παρακολουθήσει τηλεόραση.

Η κ. Λαονάρη διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται στο σύνολο των γονέων, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες, όπως υποστήριξε, είχε επανειλημμένα επικοινωνήσει με κοινωνικούς λειτουργούς, χωρίς να επιλυθούν τα προβλήματα. Απαντώντας στις αναφορές για τις χρεώσεις, ανέφερε ότι τα μέλη του Συνδέσμου χρεώνουν από €15 μέχρι €20 την ώρα, χαρακτηρίζοντας υπερβολικές τις χρεώσεις πέραν των €20 και καλώντας το Υφυπουργείο Πρόνοιας να προχωρήσει σε ελέγχους, ακόμη και σε αφαίρεση αδειών.

«Εμείς θα αποφασίσουμε»

Στις αναφορές των επαγγελματιών φροντιστών αντέδρασε και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Σταύρος Βρόντης, χαρακτηρίζοντας προσβλητικές τις αναφορές για τους γονείς. Υπέδειξε ότι οι οικογένειες έχουν ανάγκη τους επαγγελματίες φροντιστές, ωστόσο αυτό δεν δικαιολογεί την άσκηση τέτοιου είδους κριτικής στους γονείς ατόμων με αναπηρίες.

Στο ζήτημα της διαχείρισης των επιδομάτων παρενέβη ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), Δημήτρης Λαμπριανίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι προνοιακές παροχές αποτελούν δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες. «Εμείς θα αποφασίσουμε πώς θα διαθέσουμε τα επιδόματά μας και από πού θα αγοράσουμε υπηρεσίες», ανέφερε, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επιλέγουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

Ο κ. Λαμπριανίδης είχε νωρίτερα αναδείξει την ανεπάρκεια των επιδομάτων, σημειώνοντας ότι υπάρχουν άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες που λαμβάνουν €1.210 μηνιαίως για φροντίδα και χρειάζονται δύο ή ακόμη και τρεις φροντιστές, όταν το κόστος εργοδότησης ενός φροντιστή ξεπερνά τα €1.500.

Εκτός υπολογισμών

Από πλευράς Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Νικολαΐδης ανέφερε ότι με την αναγνώριση της άτυπης φροντίδας προσήλθαν για να ασκήσουν το δικαίωμά τους αρκετοί υφιστάμενοι δικαιούχοι που προηγουμένως δεν το αξιοποιούσαν. Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν είχε συνυπολογιστεί στον αρχικό σχεδιασμό, ωστόσο, όπως εξήγησε, το Υφυπουργείο δεν μπορούσε να αρνηθεί την παραχώρηση μιας παροχής την οποία τα συγκεκριμένα άτομα ήδη δικαιούνταν. Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Γιώργος Κουκούμας ο οποίος ζήτησε να αποσυρθούν έντονες διατυπώσεις που ακούστηκαν στη συνεδρία, υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει μόλις το ένα τέταρτο των φροντιστών που θα έπρεπε να διαθέτει βάσει της ευρωπαϊκής αναλογίας. Τάχθηκε υπέρ της στήριξης του επαγγέλματος, υποδεικνύοντας, ωστόσο, ότι αντί να συγκρούονται μεταξύ τους οικογένειες, οργανώσεις αναπήρων και φροντιστές, εκείνο από το οποίο πρέπει να απαιτούν την επαρκή κάλυψη των αναγκών φροντίδας είναι το κράτος.