Το Υπουργείο αναφέρει ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα, υποχρέωσή του είναι να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών, με μεθοδικότητα, επιμονή και καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων. Χαρακτηρίζει την έκθεση χρήσιμο εργαλείο και σημειώνει ότι ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι προϋποθέσεις χρηστής διοίκησης. «Η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί την ποινή που επιβάλλει η Δικαιοσύνη» και «η στέρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής της ποινής», αναφέρει.

«Στόχος δεν είναι η διαχείριση της εικόνας των προβλημάτων, αλλά η επίλυσή τους», προσθέτει. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα και ευχαρίστησε τον Γενικό Ελεγκτή για τον αντικειμενικό έλεγχο, ο οποίος, όπως αναφέρει το Υπουργείο, επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό προβλήματα και αδυναμίες που ο ίδιος ο υπουργός είχε εντοπίσει σε επανειλημμένες επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές.

Ως προς τη διοίκηση, τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, το Υπουργείο αναφέρει ότι στις 2 Νοεμβρίου 2026 ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Διευθυντής του Τμήματος Φυλακών, μετά από διαδικασία προσλήψεων διάρκειας δέκα μηνών. Στόχος είναι η διοικητική σταθερότητα και η αναδιοργάνωση του Τμήματος.

Επίσης, στις 18 Δεκεμβρίου 2026 αποφοιτούν από τη Σχολή Δεσμοφυλάκων 44 νέοι δεσμοφύλακες, μετά από οκτάμηνη διαδικασία προσλήψεων. Εντός Δεκεμβρίου θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσληψη σχεδόν 100 επιπλέον δεσμοφυλάκων. Η Σχολή Δεσμοφυλάκων έχει αναβαθμιστεί με εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχή εκπαιδευτών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουν, ακόμη, εγκριθεί δύο θέσεις στις μισθολογικές κλίμακες Α11 και Α13 για τη στελέχωση και λειτουργία των Φυλακών Ανηλίκων.

Για την αποσυμφόρηση και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, το Υπουργείο αναφέρει ότι κατασκευάστηκαν ειδικές κλίνες, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα ο διαθέσιμος χώρος στα κελιά. Λειτουργεί νέο ιατρείο, ενώ έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων κράτησης.

Εξετάζεται, παράλληλα, η κατάργηση της υφιστάμενης λειτουργίας των μαγειρείων και η ανάθεση της σίτισης των κρατουμένων σε εξωτερικό πάροχο μέσω συμφωνίας-πλαισίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των γευμάτων, η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και η ορθολογική διαχείριση των δαπανών.

Με την έγκριση της Γενικής Εισαγγελίας εφαρμόζεται μέτρο αποφυλάκισης ελαφροποινιτών μετά τη συμπλήρωση του 50% της ποινής τους. Προχωρεί, επίσης, η δημιουργία ξεχωριστής εγκατάστασης κράτησης ανηλίκων, με στόχο να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2027, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Στον τομέα του σωφρονισμού και της κοινωνικής επανένταξης, υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπαιδευτών σε τεχνικά επαγγέλματα. Στόχος είναι οι κρατούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκισή τους.

Παράλληλα με τις άμεσες παρεμβάσεις, προχωρεί η διαδικασία δημιουργίας του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος. Το Υπουργείο αναφέρει ότι ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο την κατασκευή νέων κτιρίων, αλλά τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο σωφρονιστικό σύστημα. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης, κατάλληλο διαχωρισμό των κρατουμένων, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό, υποδομές εκπαίδευσης, εργασίας, θεραπείας, άθλησης και πολιτισμού, καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.

«Δεν υποστηρίζουμε ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα ούτε παραγνωρίζουμε τη σοβαρότητα των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», καταλήγει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ