Σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από η ώρα 15:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά την τελευταία επαφή των δύο ηγετών τέθηκαν επί τάπητος και ζητήματα πέραν εκείνων για τα οποία υπήρξαν ανακοινώσεις, χωρίς, ωστόσο, να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι συζητήσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων, όπως ανέφερε, συνεχίστηκαν σε επίπεδο διαπραγματευτών, ενώ στη σημερινή συνάντηση θα εξεταστεί κατάλογος ζητημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει περιθώριο επίτευξης συμφωνίας.

«Πηγαίνουμε με καλή διάθεση. Ελπίζω να υπάρξουν αποτελέσματα, όπως υπήρξαν στην τελευταία συνάντηση», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της σημερινής συνάντησης ενόψει της πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για κοινή συνάντηση των δύο ηγετών.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο παρατηρείται καθυστέρηση στην αποστολή της πρόσκλησης, ο Πρόεδρος απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες βρίσκεται προς το τέλος της θητείας του, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές διεργασίες στον ΟΗΕ.

Τόνισε, εντούτοις, ότι ο Γενικός Γραμματέας εξακολουθεί να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τον χρόνο πραγματοποίησης της συνάντησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, τέλος, ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία που να μπορεί να ανακοινώσει.