Με δημόσια παρέμβασή της την Τρίτη (24/11), η Επιτροπή καταδικάζει τη χρήση βίντεο ανήλικων μαθητών, αλλά και της ίδιας της αδικοχαμένης 17χρονης, για τη διαφημιστική προώθηση δημοσιογραφικών ρεπορτάζ, ζητώντας την άμεση διαγραφή των σχετικών αναρτήσεων.

Η ΕΔΔ κάνει λόγο για παραβίαση της δημοσιογραφικής ηθικής, του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, καθώς και της νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων που αφορούν στα δικαιώματα των ανηλίκων και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Καταδικαστέα η χρήση βίντεο της 17χρονης

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει «παντελώς απαράδεκτη» τη δημοσιοποίηση δηλώσεων ανήλικων μαθητών και μαθητριών χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της ταυτότητάς τους.

Ακόμη εντονότερη είναι η αντίδρασή της για την επιλεκτική προβολή βίντεο της 17χρονης, τα οποία αντλούνται από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υπογραμμίζει, η εικόνα ενός ανηλίκου αποτελεί προσωπικό δεδομένο και το γεγονός ότι σχετικό υλικό είναι δημόσια προσβάσιμο δεν δικαιολογεί από μόνο του τη δημοσιογραφική αναπαραγωγή του.

Ιδιαίτερα σε ευαίσθητες υποθέσεις, όπως η τραγωδία στην Κακοπετριά, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη αυστηρής προστασίας της εικόνας, της φωνής και των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.

Προειδοποίηση για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και εικασίες

Η παρέμβαση της ΕΔΔ επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα Μέσα Ενημέρωσης οι συνθήκες θανάτου της μαθήτριας.

Ενόσω τα αίτια του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, εικασιών ή υπαινιγμών για συμπεριφορές που δεν έχουν τεκμηριωθεί μπορεί να δημιουργήσει αβάσιμες εντυπώσεις, να προσβάλει τη μνήμη της 17χρονης και να επιτείνει την οδύνη της οικογένειάς της.

Η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού, σημειώνει, δεν αναιρεί την υποχρέωση των δημοσιογράφων για ακρίβεια, διασταύρωση και σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του ανθρώπινου πόνου.

Οι υποχρεώσεις των ΜΜΕ για την προστασία των παιδιών

Με αφορμή την υπόθεση, η Επιτροπή υπενθυμίζει την Ειδική Διάταξη 9 του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, η οποία αφορά στην προστασία των παιδιών.

Ο Κώδικας προβλέπει ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών κατά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων ή τη δημοσίευση δηλώσεων και εικόνων τους.

Παράλληλα, πλην των περιπτώσεων εξαιρετικού δημοσίου συμφέροντος, η ταυτοποίηση ανηλίκου προϋποθέτει τη συγκατάθεση τόσο του ίδιου όσο και ενός νομικά υπεύθυνου ενήλικα.

Η ΕΔΔ υπενθυμίζει επίσης την υποχρέωση τήρησης των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ζητά άμεση διαγραφή των αναρτήσεων

Αναγνωρίζοντας την ταχύτητα με την οποία διακινείται πλέον η πληροφορία και την εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Επιτροπή εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πρακτικές που παρατηρούνται.

Καλεί τα Μέσα Ενημέρωσης να διαγράψουν άμεσα τις επίμαχες διαφημιστικές αναρτήσεις, να επανεξετάσουν το σύνολο του περιεχομένου που έχουν δημοσιεύσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να αποσύρουν όσες αναφορές παραβιάζουν τον Κώδικα.

«Η δημοσιογραφική δεοντολογία και ηθική, στο πλαίσιο της άσκησης της δημοσιογραφίας, δεν “εξαφανίζονται” στα social media», καταλήγει η Επιτροπή.