Η πρόταση αφορά τη δημιουργία μιας υπερυψωμένης οδικής αρτηρίας, η οποία θα ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο της εισόδου της Πάφου και θα εκτείνεται μέχρι τα φώτα τροχαίας στην περιοχή Βιοφώς.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή και οικιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθιστά αναγκαίο έναν μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των κυκλοφοριακών αναγκών της πόλης.

Η προτεινόμενη υποδομή θα μπορούσε, σύμφωνα με την κ. Σαββίδου, να συμβάλει στην αποσυμφόρηση της εισόδου της Πάφου, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από τη συσσώρευση οχημάτων στους υφιστάμενους κόμβους και τα φώτα τροχαίας.

Παράλληλα, η αερογέφυρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια πιο συνεχόμενη διαμπερή κυκλοφοριακή ροή, επιτρέποντας στα οχήματα που κινούνται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις να παρακάμπτουν τους ισόπεδους κόμβους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δυνατότητα δημιουργίας κατάλληλων εξόδων και συνδέσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ώστε να διατηρείται η πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου.

Η πρόταση συνδέεται επίσης με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση του χρόνου διακίνησης για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Η Αγάθη Σαββίδου υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι ένα τέτοιο έργο δεν θα πρέπει να εξεταστεί μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο του ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού της Πάφου, με στόχο τη σύνδεσή του με τις περιφερειακές και υπερτοπικές οδικές αρτηρίες.

Προτείνει, πριν από οποιαδήποτε απόφαση υλοποίησης, να εκπονηθούν ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές, τεχνικές και οικονομικές μελέτες, καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις κρατικές υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει, η Πάφος χρειάζεται υποδομές με ορίζοντα δεκαετιών και όχι λύσεις που περιορίζονται στην προσωρινή διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. «Δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε καθημερινά την κυκλοφοριακή πίεση.

Οφείλουμε να σχεδιάσουμε σήμερα τις υποδομές που θα εξυπηρετούν την Πάφο του μέλλοντος», είναι το σκεπτικό πίσω από την πρόταση. Η ίδια διευκρινίζει ότι οι εικόνες που συνοδεύουν την πρόταση είναι καθαρά ενδεικτικές και δεν αποτυπώνουν τη σημερινή πραγματική εικόνα της περιοχής ούτε αποτελούν τεχνικό ή αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να δώσουν μια πρώτη οπτική αντίληψη της ιδέας και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να διαμορφωθεί μια τέτοια υπερυψωμένη οδική αρτηρία.