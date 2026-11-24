Σε κλίμα βαθιάς θλίψης αποχαιρετούν αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές τη 17χρονη Κυριακή Αναστασίου, η οποία έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια εκδρομής μαθητών στην Κακοπετριά.
Σε κλίμα βαθιάς θλίψης το τελευταίο αντίο στη 17χρονη Κυριακή – Στα λευκά την αποχαιρετούν οικογένεια και συμμαθητές της (εικόνες)
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια τελείται η κηδεία της 17χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κακοπετριά – Η παράκληση της οικογένειας για εισφορές υπέρ της ανήλικης αδελφής της αντί στεφάνων
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια.
Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια της 17χρονης είχε απευθύνει παράκληση προς όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα και, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της.
Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου της μαθήτριας.
Η νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα δεν κατέδειξε τα ακριβή αίτια του θανάτου της, με τις Αρχές να αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων.
Στο μεταξύ, στο Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, όπου φοιτούσε η 17χρονη, βρίσκεται σε εφαρμογή σχέδιο ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών.
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