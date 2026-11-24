Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια της 17χρονης είχε απευθύνει παράκληση προς όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα και, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για την ανήλικη αδελφή της.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου της μαθήτριας.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα δεν κατέδειξε τα ακριβή αίτια του θανάτου της, με τις Αρχές να αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων.

Στο μεταξύ, στο Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, όπου φοιτούσε η 17χρονη, βρίσκεται σε εφαρμογή σχέδιο ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών.