Σημαντική σύσκεψη στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου με στόχο την προώθηση της διαδικασίας ένταξης της περιοχής στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, του διακεκριμένου καθηγητή εξ Ελλάδος κ. Σκούλλου, των Προέδρων Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων και υπηρεσιακών φορέων.
Φρ.Γεωργίου : Στο επίκεντρο η ένταξη της Πάφου στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αναπληρώτριας Επάρχου Πάφου η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό τον συντονισμό της . Όπως αναφέρεται η κα Γεωργίου υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες στην Επαρχιακή Διοίκηση, επισημαίνοντας τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για το μέλλον της επαρχίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προοπτικές που δημιουργούνται από μια ενδεχόμενη ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και την ανάπτυξη της Πάφου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συντονισμένης δράσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία με ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Η ένταξη στο διεθνές Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO αποτελεί,προσθέτει η κ.Γεωργίου σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Πάφου, αλλά και για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.
Παράλληλα, εκτιμάται σημειώνει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει την εξωστρέφεια της περιοχής και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τις κοινότητες, μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, πολιτιστικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών τους.
Η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, ώστε η Πάφος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να προχωρήσει με σταθερά βήματα προς ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
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